Погода в Липецке

27 минут назад

Завтра в Липецкой области сухо до +34

193
#жара
Завтра в Липецкой области сухо до +34

В ближайшие двое суток на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается жаркой и без осадков. 

9 августа местами возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 августа — 25-26 градусов тепла, что на 5-6 градуса выше нормы, 9 августа — 22-23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Ночью — от +17 до +22 градусов, днем температура воздуха составит от +29 до +34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем воздух разогреется до +33 градусов.

День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 6 градусов тепла. 

193
#жара

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