За варварский подкат футболиста «Металлурга» дисквалифицировали на два матча

Игрок отделался ещё минимальным наказанием, КДК учёл его безупречное поведение в прошлом.

20-летний атакующий игрок «Металлурга» Михаил Заботкин заработал дисквалификацию на две игры.

В минувшем матче в Перми с «Амкаром» Михаил был удалён с поля на 39-й минуте. В борьбе за мяч от переизбытка желания молодой футболист одним подкатом снёс разу двоих игроков «Амкара». Больше всего досталось полузащитнику хозяев Максиму Мартусевичу, которому Заботкин буквально въехал в голеностоп шипами обеих бутс. От такой игры пришёл в замешательство даже арбитр матча Игорь Захаров из Казани: сначала он предъявил Заботкину жёлтую карточку, но оценив масштаб трагедии, отменил своё решение и вытащил из кармана красную.

В протоколе была внесена устрашающая фраза: «удар соперника открытыми шипами в область выше голеностопа при попытке сыграть в мяч». Игроку грозил пропуск от 2 до 5 матчей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял во внимание, что Заботкин впервые попадает в поле зрения футбольных «правоохранителей», ранее грубой игрой он не отличался, поэтому Михаилу удалось отделаться минимальным наказанием. Футболист пропустит ближайшую встречу в Москве с «Чертаново» 5 августа и домашний матч с ивановским «Текстильщиком» 12 августа.

Михаил Заботкин – уроженец Нижнего Новгорода, воспитанник столичных «Строгино» и ЦСКА. Перешёл в «Металлург» прошлым летом, сыграл за нашу команду 28 матчей, отметился 4 результативными передачами.