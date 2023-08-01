Общество
сегодня, 10:32
Крылатая пехота пройдет шествием от площади Героев до Нижнего парка
День ВДВ начнется с возложения цветов памятнику командующему десантными войсками – Василию Маргелову.
Утром 2 августа, в День ВДВ, липецкие десантники возложат цветы к памятнику генералу Василию Маргелову в Сырском Руднике, а затем переместятся на площадь Героев, где в 10:00 начнется торжественный митинг.
После митинга десантники пройдут колонной по улице Зегеля, Петровскому спуску до Нижнего парка. В парке десантников ждет спортивно-творческая программа, она начнется в 11:00.
После митинга десантники пройдут колонной по улице Зегеля, Петровскому спуску до Нижнего парка. В парке десантников ждет спортивно-творческая программа, она начнется в 11:00.
Витек
Патриот (диванный)
Либерал (хомячковый)
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