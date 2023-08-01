Крылатая пехота пройдет шествием от площади Героев до Нижнего парка

День ВДВ начнется с возложения цветов памятнику командующему десантными войсками – Василию Маргелову.

Утром 2 августа, в День ВДВ, липецкие десантники возложат цветы к памятнику генералу Василию Маргелову в Сырском Руднике, а затем переместятся на площадь Героев, где в 10:00 начнется торжественный митинг.



После митинга десантники пройдут колонной по улице Зегеля, Петровскому спуску до Нижнего парка. В парке десантников ждет спортивно-творческая программа, она начнется в 11:00.