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сегодня, 10:32

Крылатая пехота пройдет шествием от площади Героев до Нижнего парка

4 423
#день ВДВ
Крылатая пехота пройдет шествием от площади Героев до Нижнего парка

День ВДВ начнется с возложения цветов памятнику командующему десантными войсками – Василию Маргелову.

Утром 2 августа, в День ВДВ, липецкие десантники возложат цветы к памятнику генералу Василию Маргелову в Сырском Руднике, а затем переместятся на площадь Героев, где в 10:00 начнется торжественный митинг.

После митинга десантники пройдут колонной по улице Зегеля, Петровскому спуску до Нижнего парка. В парке десантников ждет спортивно-творческая программа, она начнется в 11:00.
4 423
#день ВДВ

Комментарии (4)

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Витек

14 минут назад
Центральный рынок завтра выходной?
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Патриот (диванный)

19 минут назад
А чё до парка, а не военкомата?
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Либерал (хомячковый)

28 минут назад
Пожалуй я дома завтра посижу.
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Нет возражений

39 минут назад
Пусть проходит.
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