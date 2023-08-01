Общество
сегодня, 10:05
Прокуратура заинтересовалась возможным строительством на улице Тельмана
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В течение месяца ведомство оценит доводы сторон.
После публикации GOROD48 о предполагаемом строительстве семиэтажного здания в частном секторе улицы Тельмана прокуратура начала проверку изложенных в нашем материале фактов.
Напомним, жители улицы Тельмана считают, что строительство такого здания в их районе не законно. Администрация города, в свою очередь назначила общественные обсуждения проекта планировки квартала ограниченного улицами Тельмана, Вавилова и проездом Шишкина.
— В ходе проверки будет дана правовая оценка доводам обеих сторон. В случае выявления нарушений, примем меры реагирования по защите прав граждан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Проверка прокуратуры продлится месяц.
Напомним, жители улицы Тельмана считают, что строительство такого здания в их районе не законно. Администрация города, в свою очередь назначила общественные обсуждения проекта планировки квартала ограниченного улицами Тельмана, Вавилова и проездом Шишкина.
— В ходе проверки будет дана правовая оценка доводам обеих сторон. В случае выявления нарушений, примем меры реагирования по защите прав граждан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Проверка прокуратуры продлится месяц.
4 1064
леха алекс
Ваш тренер
Викторм
Не кто не сомневался.