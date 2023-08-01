Общество

сегодня, 10:05

Прокуратура заинтересовалась возможным строительством на улице Тельмана

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#строительство #Быханов сад
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Прокуратура заинтересовалась возможным строительством на улице Тельмана

В течение месяца ведомство оценит доводы сторон.

После публикации GOROD48 о предполагаемом строительстве семиэтажного здания в частном секторе улицы Тельмана прокуратура начала проверку изложенных в нашем материале фактов.

Напомним, жители улицы Тельмана считают, что строительство такого здания в их районе не законно. Администрация города, в свою очередь назначила общественные обсуждения проекта планировки квартала ограниченного улицами Тельмана, Вавилова и проездом Шишкина.

— В ходе проверки будет дана правовая оценка доводам обеих сторон. В случае выявления нарушений, примем меры реагирования по защите прав граждан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Проверка прокуратуры продлится месяц.
4 1064
#строительство #Быханов сад
1

Комментарии (4)

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леха алекс

7 минут назад
дадут им вместо домов в центре квартиры на елецком и все .все равно же застроят.
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Ваш тренер

19 минут назад
Да давно надо там снести весь частный сектор и построить красивый ЖК!
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Викторм

56 минут назад
Нет, в самом деле... А вдруг?
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Не кто не сомневался.

сегодня, 10:20
Все там будет по плану.
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