Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: где установят новые видеокамеры и скольких липчан уже тянет к земле

16 915
#Сегодня в Липецке
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Сегодня в Липецке: где установят новые видеокамеры и скольких липчан уже тянет к земле

Рассказываем всё необходимое про наступивший вторник.

И снова дождик

Сегодня в Липецке вновь не особенно жарко – 26-28 градусов. Кроме того, осадки основательно прописались в нашем регионе, днём возможны кратковременные дожди.

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Окраина города и завод холодильников без воды

Ремонтные работы на сетях водоснабжения сегодня будут проводиться на окраине города, из-за чего с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся промышленные предприятия - ТЭЦ-2, Аглофабрика, завод «Whirlpool».

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С неудобствами столкнутся также обитатели баз отдыха «Сосновый бор» и «Whirlpool».

Отключения света

Плановые отключения электричества затронут буквально несколько домов. С 9:00 до 17:00 не будет света на улицах Гражданской, 1а; Ковалёва, , 109а, 109к, 115, 117г, 117д, 117е, 121а, 121б; Московской, 6а, 20; Нахимова, 1 - 8а, 10, 12, 14.

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В это же время обесточат садоводчество «Строитель».

Пробки

Без пробок не обходится ни один будний день, не станет исключением и нынешний. Но в Липецке нет и не может быть заторов, которые нельзя объехать. Нужно лишь немного знать город и перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы составить подходящий маршрут. Желаем вам никогда и никуда не опаздывать.

Игры в «настолки» продолжаются! (6+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня вновь будут играть в настольные игры.

В 18:01 здесь ждут азартных и просто любопытных. Настольных игр великое множество: в некоторых придётся участвовать в схватке боевых магов, в других – вести сложную экономическую политику, например, по подчинению целого бананового острова.

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Вход – любая поддержка пространства.

Кофейная история (6+)

Кто из нас не любит ароматный кофе, особенно в большой красивой кружке?! А если ещё и кружка создана своими руками…

Учить этому будет сегодня в Керамокластере на Студёновской (ул. Студёновская, 39). На мастер-классе члена Союза художников России Светланы Пастуховой участники получат возможность изготовить свой настоящий дизайнерский шедевр. Его затем можно будет оставить себе на память или подарить кому-нибудь оригинальный сувенир.

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Все пришедшие в качестве бонуса могут побродить по мастерской Гришко, увидеть его работы, узнать новое о самом известном скульпторе (6+).

Для участия в семинарах необходимо предварительно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

Диспансеризация

Следить за своим здоровьем нужно, но как это сделать, если не отпускает работа?

Выход нашли в городской поликлинике №2, где организовали выезд мобильных «бригад здоровья» к работающим людям с целью 1-го этапа диспансеризации. На данный момент врачи посетили уже более 30 предприятий и организаций. Обследование прошли более 3 тысяч липчан.

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Обследования включают в себя оценку работы сердца путем проверки на кардиовизоре, измерение артериального давления, насыщение крови кислородом, определение с помощью тест-полосок количества общего холестерина и глюкозы крови, остроты зрения и внутриглазного давления, проведение флюорографии, взятие мазков у женщин на цитологию. Как отметила главный врач поликлиники Анна Маркова, именно среди работающего населения выявляют наибольшее количество серьёзных заболеваний. Вместе с тем эта категория людей из-за занятости крайне неохотно сама идёт на диспансеризацию в лечебные учреждения.

Предложите своему начальству организовать медицинское обследование у вас на работе без открыва от производства.

«Большой брат» будет следить

До конца года в Липецке установят камеры видеонаблюдения по 124 адресам. Особое внимание уделят новым жилым районами секторам застройки. А ещё - местам отдыха и оживленным улицам. Все камеры оснащенные модулем, который позволяет распознавать лица и госномера автомобилей.

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Всего количество камер в областной системе видеонаблюдения с начала года увеличили до 9 500 устройств. Они работают в режиме 24/7.

Озеленение

В Липецке решили высадить 401 дерево и 800 кустарников. Торги на проведение работ уже объявлены, итоги планируют подвести 27 июля.

Само озеленение назначено на сентябрь. Так, на улицах Советской и проспекте Победы высадят 88 лип, 17 декоративных кленов и 55 саженцев черешчатого дуба. На улице Космонавтов появится 100 лип, две ели и восемь кленов «Роял Ред». А на площади Революции посадят пять яблонь «Меджик Бренди», три голубые ели и три плакучие ивы. Четыре голубые ели и 30 катальп подрядчик должен посадить на улице Ленина. Три яблони «Меджик Бренди» - в сквере на улице Ворошилова и голубая ель - у памятника Плеханову.

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В Липецке будут сажать также липы, клёны, горные сосны, декоративные яблони «Роялти», кусты спиреи «Голден Принцесс». На улице Горького планируют соорудить даже живую изгородь 1050 кустов кизильника

Липчане и дачи

Многие липчане имеют в собственности дачу или дачный участок, утверждают исследователи «Авито». Согласно проведённому опросу, счастливыми обладателями загородного домика являются 37% опрошенных. Ещё 33% заявили, что дача имеется у их родителей или близких родственников и они периодически пользуются их гостеприимством.

Не имеют дачу 34 % опрошенных, но половина из них заявила, что хотела бы её иметь. Из тех, кто ещё не обзавёлся «сельским домиком» 13% планируют покупку в ближайшее время, еще 54 % - откладывают деньги.

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Заниматься садом и огородом, ухаживать за растениями нравится 44% опрошенных. О любви к садово-огородным работам чаще рассказывают женщины - 49%. С возрастом количество тех, кого тянет к земле увеличивается: среди людей 65 лет таких 55%.

52% опрошеных отметили, что труд на даче – это полезная для здоровья физическая нагрузка. Еще 43% рассказали, что выращивание овощей и фруктов на дачном участке дает им уверенность в качестве продуктов. Для 36% такая работа — способ отдохнуть, отвлечься от повседневных забот и перезагрузиться, а 33% — считают, что это отличное хобби. Для 20% собственный сад и огород — возможность сэкономить на продуктах. Также 10% опрошенных рассказали, что садово-огородные работы на даче — их семейная традиция.

Работа даже во сне

40 % липчан признались, что им любимая работа является им во снах, выяснили в ходе опроса специалисты рекрутингового агентства SuperJob.

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Женщины видят работу во сне чаще мужчин - 49% против 37% соответственно. Любопытно, что чем выше доход человека. Тем реже ему снится работа. Среди тех, кто получает меньше 50 тысяч рублей. Таких 45 %, а у зарабатывающих более 80 тысяч – 37%.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и, конечно, хороших новостей. Все новости Липецка и Липецкой области собраны на GOROD48. Чаще заходите на сайт, узнавайте о свежих событиях и делитесь с другими. В наше время информированных людей ценят. Ждём вас на сайте снова и снова.

16 915
#Сегодня в Липецке
1

Комментарии (16)

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Как гость
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Я интересуюсь

5 минут назад
гость, "для того, чтобы быть в теме, надо хотя бы раз посетить", то же самое я как-то слышал на улице от адепта какой-то секты. Не посетил, не жалею.
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Я интересуюсь

8 минут назад
гость, прям вот "очень"? Странно, мы ведь даже не знакомы. Но отвечу: никакое, после того, как читаю здесь их программы. Предпочитаю собственную библиотеку. Оговорюсь сразу, книг о Гарри Потере в ней нет.
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гость

13 минут назад
Ответ, к т.н. бизнесу это вообще не имеет никакого отношения , Дина чуть ли не в минус месяца закрывает , ты для начала узнай сколько стоит аренда помещения под Библиотеку .
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Липчанка

13 минут назад
Когда ж наконец начнут пилить сухие деревья в липецких дворах ..например вокруг дома 26 ул Циолковского???
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гость

15 минут назад
Я интересуюсь, для того что бы быть в теме , а ты явно здесь не рядом , надо хотя бы раз посетить данное место . Когда молодёжи в бюджетном учереждении за твои деньги втирают про личностный рост непонятно откуда взявшиеся коучи , тебя это абсолютно не колышит . А здесь тебя шуточная игра озаботила . Странно не так ли ?
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гость

17 минут назад
Я интересуюсь, так ведь в городе Липецке полно других культурных программ , мест , мероприятий . Расскажи , за последний месяц , какие ты посетил и где поучавствовал , очень интересно.
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Пессимист

25 минут назад
В 65 лет тянет уже не к земле, а в землю.
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Я интересуюсь

29 минут назад
Ответ, да это вообще без комментариев. Культурное пространство "Детский сад", когда читать ещё не умеют.
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Ответ

35 минут назад
Я интересуюсь, а схватка боевых магов, по-вашему это нормально?
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Наблюдатель

36 минут назад
В торговых центрах везде видеокамеры. Однако без проблем плохие дяди и тети увели ребенка и сотворили, что хотели. А теперь работайте, дело уже сделано. Если б эти камеры могли предотвратить и остановить....
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