На Осеннем проезде пьяная дама порезала кавалера

Очевидцы сообщают, нож в ход женщина пустила после отказа налить ей водки

Как сообщается в Телеграм-канале «Липецк. Происшествия», на Осеннем проезде между двумя сожителями возникла ссора, вылившаяся в поножовщину. Якобы дама изрезала своего кавалера ножом после того как тот отказал налить ей спиртного.- Информация о происшествии поступила в полицию днём. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что телесные повреждения 48-летнему мужчине причинила его 46-летняя сожительница из-за возникшего между ними конфликта. Пострадавший госпитализирован. Женщина доставлена в территориальный отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.