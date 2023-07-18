Происшествия
сегодня, 18:45
На Осеннем проезде пьяная дама порезала кавалера
9 1614
Очевидцы сообщают, нож в ход женщина пустила после отказа налить ей водки
Как сообщается в Телеграм-канале «Липецк. Происшествия», на Осеннем проезде между двумя сожителями возникла ссора, вылившаяся в поножовщину. Якобы дама изрезала своего кавалера ножом после того как тот отказал налить ей спиртного.
- Информация о происшествии поступила в полицию днём. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что телесные повреждения 48-летнему мужчине причинила его 46-летняя сожительница из-за возникшего между ними конфликта. Пострадавший госпитализирован. Женщина доставлена в территориальный отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: me/chp_lipetsk
- Информация о происшествии поступила в полицию днём. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что телесные повреждения 48-летнему мужчине причинила его 46-летняя сожительница из-за возникшего между ними конфликта. Пострадавший госпитализирован. Женщина доставлена в территориальный отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: me/chp_lipetsk
9 1614
Дон Хуан
Проходили
жадный
Липецкие басни
матвей
Вот
777
-
Буквоед