Происшествия

сегодня, 18:45

На Осеннем проезде пьяная дама порезала кавалера

9 1614
#поножовщина
3
На Осеннем проезде пьяная дама порезала кавалера

Очевидцы сообщают, нож в ход женщина пустила после отказа налить ей водки

Как сообщается в Телеграм-канале «Липецк. Происшествия», на Осеннем проезде между двумя сожителями возникла ссора, вылившаяся в поножовщину. Якобы дама изрезала своего кавалера ножом после того как тот отказал налить ей спиртного.

- Информация о происшествии поступила в полицию днём. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что телесные повреждения 48-летнему мужчине причинила его 46-летняя сожительница из-за возникшего между ними конфликта. Пострадавший госпитализирован. Женщина доставлена в территориальный отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


Фото: me/chp_lipetsk

9 1614
#поножовщина
3

Комментарии (9)

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Дон Хуан

6 минут назад
Кавалер сам повинен, негоже даме отказывать в бокале игристого в самый разгар бала
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Проходили

6 минут назад
В итоге врачам и полиции лишний кипиш ни о чём , а сударыня с сударем завтра под ручку на пляж пойдут .
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жадный

17 минут назад
Ну хоть в полиции ей налили ?
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Липецкие басни

36 минут назад
Сударыня с милостивым государем наверное интелектуальную собственность не поделили, во время распития!
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матвей

39 минут назад
Вот они ,плоды эмансипации...
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Вот

47 минут назад
что значит проявить неуважение к прекрасному полу !
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777

54 минуты назад
Жесть, жена мясник.
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-

56 минут назад
Домашнее насилие пока что разрешено, пользуемся, братья!
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Буквоед

сегодня, 18:56
Еще бы написали Возлюбленная!Дама!Ха-ха-ха!
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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