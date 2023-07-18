В июне в Липецкой области дешевели помидоры, но заметно дорожали картофель и морковь

Потребительские цены в Липецкой области выросли на 0,45%, с начала года их рост составил 2,33%, сообщает Липецкстат.

Так, на 0,19% вырос рост цен на продовольственные товары, инфляция с конца декабря 2022 года в этой группе выросла на 2,44%. Наибольший рост цен отмечен на мороженое - на 12%, мясо птицы - на 8%, сахар - на 4%, фруктово-ягодные консервы - на 2%, соль, соусы, специи, концентраты, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, муку, овощные консервы – на 1%. Кроме того, кулинарные изделия из мяса птицы подорожали на 6%, консервы мясные для детского питания – на 4%, говядина (кроме бескостного мяса) – на 2%. Вместе с тем снизились цены на яйца - на 6%, молоко и молочная продукция, масло и жиры, чай, колбасные изделия, сыры, пшено, гречка, кофе - на 1-2%. В категории плодоовощной продукции подешевели помидоры на 24%, огурцы – на 18%, капуста, лук – на 11%, бананы – на 16%, при этом картофель подорожал на 43%, морковь – на 39%, свекла – на 11%, лимоны - на 18%, яблоки на 8%. Алкогольные напитки подорожали на 0,5%.



Цены на непродовольственные товары в июне выросли на 0,6% (за шесть месяцев 2023 года - на 0,98%). Повышение цен на пиломатериалы, металлочерепицу, газовое моторное топливо, цемент – на 6-7%, табачные изделия – на 4%, трикотажные изделия, велосипеды, персональные компьютеры, металлическую посуду, дизельное топливо, фарфоро-фаянсовую посуду, моющие и чистящие средства. , школьно-письменные принадлежности, медикаменты, бытовая обувь, автомобильный бензин, новые легковые отечественные автомобили – на 1-2%. Снизились цены на парфюмерно-косметические товары, электротовары и прочую бытовую технику, телерадиотовары на 1-2%.



Цены и тарифы на услуги в июне увеличились на 0,65%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 4,32%. Стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым подорожала на 12%, санаторно-курортные услуги – на 8%, услуги по отдыху в могилах – на 6%, услуги физической культуры и спорта – на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма, медицинские услуги , услуги химчистки и прачечных – на 2-3%, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля, жилищные услуги, парикмахерские услуги – на 1%. Исключается с этим годовая стоимость полиса обязательного страхования легкового автомобиля от риска (КАСКО) снизилась на 2%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 1%.