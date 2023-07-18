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В июне в Липецкой области дешевели помидоры, но заметно дорожали картофель и морковь

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#цены #статистика
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В июне в Липецкой области дешевели помидоры, но заметно дорожали картофель и морковь

Потребительские цены в Липецкой области выросли на 0,45%, с начала года их рост составил 2,33%, сообщает Липецкстат.

Так, на 0,19% вырос рост цен на продовольственные товары, инфляция с конца декабря 2022 года в этой группе выросла на 2,44%. Наибольший рост цен отмечен на мороженое - на 12%, мясо птицы - на 8%, сахар - на 4%, фруктово-ягодные консервы - на 2%, соль, соусы, специи, концентраты, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, муку, овощные консервы – на 1%. Кроме того, кулинарные изделия из мяса птицы подорожали на 6%, консервы мясные для детского питания – на 4%, говядина (кроме бескостного мяса) – на 2%. Вместе с тем снизились цены на яйца - на 6%, молоко и молочная продукция, масло и жиры, чай, колбасные изделия, сыры, пшено, гречка, кофе - на 1-2%. В категории плодоовощной продукции подешевели помидоры на 24%, огурцы – на 18%, капуста, лук – на 11%, бананы – на 16%, при этом картофель подорожал на 43%, морковь – на 39%, свекла – на 11%, лимоны - на 18%, яблоки на 8%. Алкогольные напитки подорожали на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары в июне выросли на 0,6% (за шесть месяцев 2023 года - на 0,98%). Повышение цен на пиломатериалы, металлочерепицу, газовое моторное топливо, цемент – на 6-7%, табачные изделия – на 4%, трикотажные изделия, велосипеды, персональные компьютеры, металлическую посуду, дизельное топливо, фарфоро-фаянсовую посуду, моющие и чистящие средства. , школьно-письменные принадлежности, медикаменты, бытовая обувь, автомобильный бензин, новые легковые отечественные автомобили – на 1-2%. Снизились цены на парфюмерно-косметические товары, электротовары и прочую бытовую технику, телерадиотовары на 1-2%.

Цены и тарифы на услуги в июне увеличились на 0,65%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 4,32%. Стоимость поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым подорожала на 12%, санаторно-курортные услуги – на 8%, услуги по отдыху в могилах – на 6%, услуги физической культуры и спорта – на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма, медицинские услуги , услуги химчистки и прачечных – на 2-3%, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля, жилищные услуги, парикмахерские услуги – на 1%. Исключается с этим годовая стоимость полиса обязательного страхования легкового автомобиля от риска (КАСКО) снизилась на 2%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 1%.
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#цены #статистика
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Комментарии (11)

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Домовой

10 минут назад
БУ-ГА-ГА, моя знакомая в Техасе живёт. Писала, что даже туалетной бумаги не было в магазинах. Сахар по талонам.Чем не совок?
ответить

Созерцатель

16 минут назад
БУ-ГА-ГА, ага. Под мостами в картинных коробках, да в трейлерах жизнь не сахар. Не смотря на демократию. Как минус 8, так сразу черезвычайное положение объявляют. Слабаки..
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БУ-ГА-ГА

22 минуты назад
Ваш тренер, значит, правду говорят, что американцы хотят жить как в Советском Союзе. Ещё бы коров своих перерезали для полноты картины, и можно наслаждаться-нефти море, кушать нечего, аутентичность 100%.
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Старый Ворчун

35 минут назад
Зато Липецк вошёл в число городов с устойчивым развитием МАРАЗМА
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Либерал не из Липецка

36 минут назад
БУ-ГА-ГА, холодно было этой зимой. А уголь дорогой.
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Ваш тренер

40 минут назад
БУ-ГА-ГА, Техас замёрз. Даже ЧП объявляли. В магазинах всё с полок смели, как в совке.
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Товарищ командир

54 минуты назад
Товарищи солдаты, матросы, старшины, сержанты, прапорщики, и мичманы! Разрешите поздравить вас с повышением! Предельного возраста пребывания в запасе до 55 лет! УРА!!!
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Созерцатель

54 минуты назад
Невидимая рука рынка.
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БУ-ГА-ГА

сегодня, 15:53
Коммунист, а он разве не замёрз окончательно?
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Коммунист

сегодня, 15:42
А запад голодает!
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