Происшествия
вчера, 15:56
Страшное ДТП в Ельце обошлось без пострадавших
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Автомобиль «Лада Гранта» врезался в столб.
Вечером 9 июля в Ельце на площади Победы произошло ДТП: 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в столб.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, впереди перестраивалась машина, и водитель «Лады» не справился с управлением, наскочил на бордюр, а потом врезался в столб. Он был трезв. В ДТП никто не пострадал.
Фото - vk.com/my_iz_yelets
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, впереди перестраивалась машина, и водитель «Лады» не справился с управлением, наскочил на бордюр, а потом врезался в столб. Он был трезв. В ДТП никто не пострадал.
Фото - vk.com/my_iz_yelets
2653