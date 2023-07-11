Страшное ДТП в Ельце обошлось без пострадавших

Автомобиль «Лада Гранта» врезался в столб.

Вечером 9 июля в Ельце на площади Победы произошло ДТП: 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в столб.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, впереди перестраивалась машина, и водитель «Лады» не справился с управлением, наскочил на бордюр, а потом врезался в столб. Он был трезв. В ДТП никто не пострадал.