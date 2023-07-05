50-летнего липчанина обвиняют в оскорблении сотрудников ДПС и приготовлении к даче взятки

Следствие полагает, что выпивший стакан водки водитель даже пытался поторговаться с полицейскими, повысив сумму взятки с 10 до 15 тысяч рублей.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего уроженца Киргизии, обвиняемого в оскорблении сотрудников ДПС при исполнении ими служебных обязанностей, а также в приготовлении к даче взятки.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 16 января этого года в 19:05 в районе дома 6а по улице Московской столкнулись автомобили «Митсубиси Лансер» и «Мазда 3». На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и сразу заметили, что водитель «Митсубиси» был пьян: его выдавал запах алкоголя изо рта, агрессивное поведение, неустойчивая поза и невнятная речь.



Для составления протокола водителю «Митсубиси Лансер» предложили проследовать в служебный автомобиль «Шкода Октавиа» и пройти медицинское освидетельствование при помощи алкотестера. От прохождения медосвидетельствования алкотестером водитель отказался, при этом пояснил, что выпил 250 миллилитров водки и согласился на медосвидетельствование в наркодиспансере.



Так же, по версии следствия, он попытался «договориться» и предложил инспекторам ДПС взятку сначала в 10 000 рублей, а потом в 15 000 рублей. При этом он просил супругу принести деньги или самих полицейских — доехать с ним до гаража. Но те от взятки отказались и составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», а также сообщили о факте склонения к взятке в дежурную часть.



Кроме того, как полагает следствие, в момент составления административного протокола, водитель публично — в присутствии своей жены высказал свои эмоции в неприличной форме с использованием грубых нецензурных слов и словосочетаний, унижающих честь и достоинство полицейских.



Теперь мужчину ждёт суд сразу по нескольким уголовным статьям: по части 1 статьи 30, части 1 статьи 291 УК РФ (приготовление к даче взятки) и по части 1 статьи 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.