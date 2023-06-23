Общество

16 минут назад

В Липецкой области официально открыты 24 пляжа

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#пляж #река #озеро
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В Липецкой области официально открыты 24 пляжа

Но в Липецке — всего один

По состоянию на 23 июня Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области выдано 24 положительных санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии пляжей всем необходимым требованиям.

Официально для купания и отдыха могут использоваться в Липецке городской пляж на реке Воронеж в районе Свободного Сокола, в Ельце — городской пляж на правом берегу реки Быстрая Сосна, в Грязях — городской пляж на реке Матыра в районе улицы Советской, в Данкове — городской пляж на реке Дон в районе дома №50 по улице Ватутина.

В Задонском районе все необходимые проверки прошёл пляж на левом берегу реки Дон в черте города в 300 метрах западнее дома №1 по улице Советской, пляж на реке Дон в районе заповедника «Галичья Гора», пляж в 230 метрах на юго-западе от села Донское Задонского района, на левом берегу реки Дон в районе базы отдыха «Голубой огонек», на участке реки Дон в 500 метрах южнее окраины села Алексеевка Задонского района.

В Хлевенском районе можно купаться и отдыхать на правом берегу реки Дон в районе старого моста в селе Дмитряшевка, на правом берегу реки Воронеж в селе Малый Мечек в районе улицы Речной, на правом берегу реки Воронеж в селе Большой Мечек в районе улицы Молодежная, на правом берегу реки Воронеж в селе Малинино в районе улицы Береговая, на пруду деревни Малый Мечек Малининского сельсовета, на левом берегу реки Дон в селе Хлевное.

В Усманском районе разрешено купаться в районе пруда «Пронин Лог» в селе Сторожевое на улице Прибрежной, на реке Ситьма в селе Никольское, в пруду «Молотка» на восточной окраине села Крутченская Байгора, в пруду в районе улице Кирова в селе Верхняя Мосоловка, в пруду «Пластинский» в селе Пластинки, на реке Воронеж в селе Савицкое на улице Прибрежной, на ручье Боровица в районе улицы Ленина села Куликово.

В Воловском районе разрешено купание в черте деревни Елизаветинка, в Краснинском районе — в пруду на Ищеинском водоеме в селе Ищеино, в Тербунском районе — на берегу пруда на ручье Сухой Олымчик в черте сельского поселения села Солдатское.

«Купание в необорудованных местах и на пляжах, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, недопустимо и несет риски причинения вреда жизни и здоровью», — добавляют в Роспотребнадзоре.
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#пляж #река #озеро
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Комментарии (1)

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С Дачного

6 минут назад
На целый город с населением около 500 000 человек! Один пригодный для купания пляж!??! И то не Центральный!?? А как де всякие там программы по экологии? На бумаге у вас "Зеленый Сад", а по факту " Зелёное Болото". Как всегда чиновники издеваться над людьми
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