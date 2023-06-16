Происшествия

48 минут назад

У женщины и ребёнка из подъезда украли велосипеды

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#кража
У женщины и ребёнка из подъезда украли велосипеды

В краже двух велосипедов в Липецке подозревают 32-летнего грязинца.

В ночь с 30 на 31 мая с лестничной площадки между первым и вторым этажами многоквартирного дома по улице Физкультурной у 47-летней женщины украли два велосипеда: один принадлежал ей, другой — ребёнку. Ущерб потерпевшая оценила в 17 600 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 32-летнего жителя Грязинского района. По версии следствия, 27 мая мужчина выпивал неподалеку от дома потерпевшей и увидел, как в один из подъездов женщина и ребёнок завозят велосипеды. Подозреваемый зашел в подъезд и обнаружил их на лестничной площадке. Но в этот день мужчина не решился на кражу — один велосипед был пристёгнут, а инструмента для перекуса троса не было. Спустя три дня подозреваемый пошёл на дело: вооружившись кусачками, он вернулся в подъезд и украл велосипеды.

Украденные велосипеды изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража

Комментарии (1)

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бабушка Нюра

40 минут назад
Чтоб руки отсохли у того, кто это сделал!!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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