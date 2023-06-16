У женщины и ребёнка из подъезда украли велосипеды

В краже двух велосипедов в Липецке подозревают 32-летнего грязинца.

В ночь с 30 на 31 мая с лестничной площадки между первым и вторым этажами многоквартирного дома по улице Физкультурной у 47-летней женщины украли два велосипеда: один принадлежал ей, другой — ребёнку. Ущерб потерпевшая оценила в 17 600 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 32-летнего жителя Грязинского района. По версии следствия, 27 мая мужчина выпивал неподалеку от дома потерпевшей и увидел, как в один из подъездов женщина и ребёнок завозят велосипеды. Подозреваемый зашел в подъезд и обнаружил их на лестничной площадке. Но в этот день мужчина не решился на кражу — один велосипед был пристёгнут, а инструмента для перекуса троса не было. Спустя три дня подозреваемый пошёл на дело: вооружившись кусачками, он вернулся в подъезд и украл велосипеды.



Украденные велосипеды изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.