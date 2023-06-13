Происшествия

24 минуты назад

В Ельце на четыре года отправили в колонию бывшего директора табачной фабрики

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#табак #сигареты #торговля
В Ельце на четыре года отправили в колонию бывшего директора табачной фабрики

Бывший директор табачной фабрики осужден за производство и хранение в целях сбыта более миллиона пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 110 000 000 рублей.

Елецкий городской суд вынес приговор 61-летнему бывшему директору табачной фабрики сразу по двум статьям уголовного кодекса: пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ и части статьи 327.1 УК РФ.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, бывший директор табачной фабрики осужден за производство и хранение в целях сбыта в особо крупном размере немаркированных табачных изделий: более 1 000 000 пачек сигарет общей стоимостью более 110 000 000 рублей. Также он использовал для маркировки табачных изделий заведомо поддельные специальные марки.

Дело расследовало УФСБ России по Липецкой области.

В результате путём частичного сложения наказаний бывший директор табачной фабрики получил 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина был заключён под стражу в зале суда.
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#табак #сигареты #торговля

Комментарии (1)

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Аеька

13 минут назад
Вый дет через месяц по удо
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
146
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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