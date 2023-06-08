«Мы хотим вернуть Руслана домой»: брат раненого в СВО липчанина добивается его демобилизации

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Александр Раевских с просьбой помочь вернуть домой брата Руслана, который уже два месяца находится в воинской части после возвращения из плена. Руслан Раевских получил тяжелое ранение, к воинской службе он не годен, но его до сих пор не комиссовали.

35-летний Руслан Раевских получил тяжелое ранение в плечо и попал в плен осенью прошлого года. С помощью уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой его обменяли. Сначала Руслан оказался в военном госпитале, а сейчас находится в военной части в Москве.



— Он просто на нервном срыве, — говорит о брате Александр Раевских, — Левая рука у него не рабочая. Один из врачей, который осматривал брата, рекомендовал сделать операцию. Но ее не сделали. Мы хотим вернуть его домой. У него здесь жена и маленький ребенок.



Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова, знает о положении, в котором оказался Руслан. Он один из десяти липчан, которых омбудсменам удалось вытащить из плена.



— Руслан был в первой шестерке обменянных пленных. Мы, как только узнали о его пленении, сразу задействовали механизм института омбудсменов, я позвонила Татьяне Николаевне (прим. Татьяне Москальковой, уполномоченной по правам человека в России). Нашли его через Красный Крест в Львовской области. Когда его повезли на обмен из Львовской области, я так радовалась, что все случится. Но не обменяли. Руслан запаниковал. Красный Крест предложил сделать ему операцию на руке, но он испугался и отказался. Потом его обменяли со второго раза. В части он задержался из-за дополнительных проверок.



Ираида Тихнова добивается проведения Руслану Раевских операции, и по ее словам, решение будет принято уже скоро.



— У него ранение на вылет, перебит нерв. С операцией должны скоро все решить. Как только я буду знать, куда его направят в Московскую область или в Москву, тут же свяжусь с соответствующим уполномоченным.