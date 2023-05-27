Происшествия

сегодня, 10:38

Результативная контратака: липчанин сам нагрел мошенников на 701 тысячу рублей

10 916
#Покушение на мошенничество
Результативная контратака: липчанин сам нагрел мошенников на 701 тысячу рублей

Дельцы уже считали деньги своими, как вдруг ситуация развернулась на 180 градусов.

Стыд, тоску и разочарование в людях испытали телефонные мошенники после общения с 57-летним жителем Липецка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленники использовали стандартную схему. На сотовый предполагаемой жертве позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. В ход пошли предупреждения, что аферисты получили доступ к его накоплениям и ещё пытаются оформить на мужчину кредит.

Липчанин всё время был на телефонной связи с мошенниками, не отключался не на минуту и следовал указаниям. Так, он в рекордно короткие сроки сумел получить кредит на 900 тысяч рублей, из которых на руки сразу выдали 701 тысячу. Их мошенники и потребовали перевести на «резервный» спасительный счёт, мужчина не возражал и злоумышленники уже потирали руки в предвкушении барыша.

Когда липчанину оставалось только подтвердить платёж, в его голове что-то щелкнуло и он вдруг осознал, что перечислять деньги неизвестным людям глупо. Дельцы пытались уговорить мужчину изменить своё решение, но он положил трубку и написал заявление в полицию.

Надо полагать, что мошенники, уже считавшие деньги своими, жутко расстроились после такого фиаско. Ведь «клиент был уже на крючке», а на его средства появились планы.… Стоит только представить разочарование дельцов…

В пресс-службе УВДД РФ по Липецкой области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», ведётся следствие.

10 916
#Покушение на мошенничество

Комментарии (10)

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Как гость
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Ох ты ж, Масленница

5 минут назад
Не понятно, в чем выгода липчанина, теперь обязанного выплатить проценты по кредиту? Хайп не удался. Где тут дизлайк можно поставить?
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Я с вами

8 минут назад
Гость, полностью согласно , сотрудники банка в доле , а возможно и мен ы тоже ...
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Петя

12 минут назад
Проспект, банки зачастую в доле.
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Гость

18 минут назад
Проспект, вне всякого сомнения, в точку!
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Гость

19 минут назад
Он наверное повесил кредит на мошенников? Вот был поворот... То что кредитный отдел в доле, это уже сомнения не вызывает, копайте туда,
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Липецк

29 минут назад
Вот если бы мошенники сами перевели ему 701 тыс., то это называлось бы - нагрел. В данном случае получается, что человек просто поступил разумно. Но всё равно взял кредит и попал на проценты.
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Где нагрел то?

35 минут назад
Думал мошенников уболтал перевести 701 тыс. А по факту получилось, что ненужный кредит взял и не отдал мошенникам
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Animal planet.

37 минут назад
Ничего не понятно. На кого завели уголовное дело?
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Вопрос

49 минут назад
Интересно, а где оставшаяся сумма в 199 тысяч?)))
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Проспект

53 минуты назад
Ничего не поняла .Как получил наличными и должен подтвердить платеж .Как ему столько выдали ?В банке в доле ?
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