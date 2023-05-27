Результативная контратака: липчанин сам нагрел мошенников на 701 тысячу рублей

Дельцы уже считали деньги своими, как вдруг ситуация развернулась на 180 градусов.

Стыд, тоску и разочарование в людях испытали телефонные мошенники после общения с 57-летним жителем Липецка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленники использовали стандартную схему. На сотовый предполагаемой жертве позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. В ход пошли предупреждения, что аферисты получили доступ к его накоплениям и ещё пытаются оформить на мужчину кредит.

Липчанин всё время был на телефонной связи с мошенниками, не отключался не на минуту и следовал указаниям. Так, он в рекордно короткие сроки сумел получить кредит на 900 тысяч рублей, из которых на руки сразу выдали 701 тысячу. Их мошенники и потребовали перевести на «резервный» спасительный счёт, мужчина не возражал и злоумышленники уже потирали руки в предвкушении барыша.

Когда липчанину оставалось только подтвердить платёж, в его голове что-то щелкнуло и он вдруг осознал, что перечислять деньги неизвестным людям глупо. Дельцы пытались уговорить мужчину изменить своё решение, но он положил трубку и написал заявление в полицию.

Надо полагать, что мошенники, уже считавшие деньги своими, жутко расстроились после такого фиаско. Ведь «клиент был уже на крючке», а на его средства появились планы.… Стоит только представить разочарование дельцов…

В пресс-службе УВДД РФ по Липецкой области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», ведётся следствие.