У липецкого пивбара стреляли

Дело о стрельбе у пивбара направлено в суд.

Прокурор Октябрьского округа Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 36-летнего липчанина, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о стрельбе у пивбара «Бочка» 20 марта этого года. Конфликт у пивбара, как это обычно и бывает, разыгрался поздно вечером: в период с 23:00 до 23:50.



По версии следствия, ранее не судимый пьяный 36-летний липчанин около пивбара поссорился с незнакомым ему мужчиной и в ходе конфликта пустил в ход травматический пистолет «МР-79-9ТМ» калибра 9 миллиметров. Всего было произведено не менее семи выстрелов.



По словам потерпевшего, он даже не помнит, из-за чего завязался конфликт. Мужчина отдыхал в баре с троюродным братом, в какой-то момент он вызвал для брата такси, но тот уезжать передумал. Мужчина отошёл заплатить таксисту неустойку за выезд, а потом вернулся в бар к брату. Там он увидел рядом с ним незнакомого мужчину. Они разговаривали, вместе выбирали пиво. Затем брат и незнакомец вышли на улицу. Через некоторое время потерпевший проследовал за ними. А там начались какие-то претензии в его адрес. Затем последовали словесный конфликт и небольшая потасовка, после которой незнакомец отошёл на три метра, достал из брюк пистолет и начал стрелять в его сторону. Потерпевший пытался увернуться от пуль, закрывая руками лицо и поворачиваясь к стрелявшему то спиной, то боком. Одна пуля застряла внутри жилетки, другая прошла насквозь толстовки и попала в правое предплечье. Пошла кровь, и стрельба прекратилась.



Потерпевший направился в сторону супермаркета «Европа», чтобы попросить помощи. Он остановил первый попавшийся автомобиль и ему вызвали скорую. А к пивбару в это время приехали сотрудники ЧОПа. Стрелявшего мужчину они уложили на асфальт и надели на него наручники. Вскоре к месту происшествия приехали полицейские.



Раненого мужчину доставили в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол». У него остались ссадины на пояснице и раны на правом предплечье. Здоровью мужчины был причинён вред средней тяжести.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. В ходе следствия липчанин полностью признал вину и раскаялся.