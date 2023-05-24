Липчанка поверила «сотруднику ФСБ» и перевела мошенникам 2,3 миллиона рублей

За 10 дней мошенники заработали на жителях Липецкой области около 19 миллионов рублей. В числе потерпевших — 68 человек.

40-летняя липчанка перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей. Обман состоял из двух этапов и проходил по разным схемам мошенничества. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 17 мая женщине позвонил на сотовый телефон мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Мошенник сообщил, что со счёта женщины пытаются списать деньги, предложил снять все накопления и перевести их на «специальный» счёт под контролем «банковского специалиста». Женщина перечислила 1,7 миллиона рублей из своих сбережений.



Но на этом всё не закончилось. Липчанке сообщили, что якобы на её имя пытались взять кредит в размере почти 700 000 рублей. Чтобы предотврать сделку, нужно оформить кредит на аналогичную сумму и перевести деньги на безопасный счёт. Женщина так и сделала, а потом попыталась связаться с «сотрудником ФСБ» и «консультантом», но никто не отвечал на её звонки.



Потерпевшая написала заявление в отдел полиции №6 УМВД России по городу Липецку. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



65-летний липчанин перечислил 578 000 рублей по указанию «главного следователя МВД». Мужчину напугали утечкой персональных данных и тем, что на его имя хотят взять кредит.



Пенсионер оформил займ сначала на сумму около 300 000 рублей, на следующий день — ещё кредит в 200 000 рублей. Вместе с заёмными деньгами мужчина перечислил и собственные 70 000 рублей. После этого общение с клиентом прервалось. Мужчина обратился с заявлением в отдел полиции №3, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».



27-летняя липчанка хотела отменить несанкционированный кредит и перевела мошенникам 1 570 000 рублей.



38-летняя женщина «проиграла» на криптобирже более 90 000 рублей по предложению частного канала в одном из мессенджеров.

65-летняя пенсионерка лишилась почти 52 000 рублей. Внучка потерпевшей подрабатывала репетитором и ей написал мужчина, который якобы хотел оплатить несколько занятий сразу. Для этого он попросил назвать реквизиты карты, чтобы перевести аванс. Репетитор продиктовала данные банковской карты бабушки и со счёта пенсионерки сразу списали деньги.