Экономика

43 минуты назад

Участились обращения от липчан, на имя которых мошенники взяли займы

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#мошенничество #банк
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Участились обращения от липчан, на имя которых мошенники взяли займы

С начала года липчане 238 раз пожаловались на банки, 51 — на микрофинансовые организации.

В январе-марте 2023 года Банк России получил 398 жалоб от потребителей финансовых услуг из Липецкой области, что осталось на уровне аналогичного периода предыдущего года. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, основная масса этих обращений связана с деятельностью банков — поступило 238 таких заявлений.

Количество жалоб на страховщиков снизилось на 16% до 90 обращений. На проблемы, связанные с ОСАГО, потребители в первом квартале этого года жаловались 66 раз, что почти на четверть реже, чем в январе-марте прошлого года.

В три раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном, это объясняется сокращением санкционных обращений на работу брокеров.

Число жалоб на микрофинансовые организации осталось на том же уровне — поступило 51 заявление, однако изменился характер обращений.

Так, участились обращения липчан, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы введена обязанность микрофинансовых организаций комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков.

В частности, микрофинансовой организации надо будет убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он (а не мошенники) использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

В липецком отделении Банка России напоминают, что получить оперативную консультацию о деятельности финансовых организаций и подать жалобы на их действия можно по телефону контактного центра 8-800-300-30-00, в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн» или через интернет-приемную на сайте Банка России.
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#мошенничество #банк
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Комментарии (2)

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////гость\\\\

2 минуты назад
отмените онлайн кредитование, только личное посещение заемщика отделения банка.
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Это решит все проблемы.

26 минут назад
Обязать микро финансовые банки вести видеозапись выдачи кредитов, на любую сумму. И не выдавать по телефонном звонку вообще. Так же хранить эту запись в течении пока не погасить кредит полностью.
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