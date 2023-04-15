Происшествия

41 минуту назад

Начинается суд над планировавшими взрыв на автостанции в Липецке украинскими диверсантами

1 373
#теракт #ФСБ

Во Второй Западный окружной военный суд поступило дело украинских диверсантов, планировавших взрыв на автостанции «Сокол» в Липецке.

Как сообщает ТАСС, двум фигуранткам - Яне Даниловой и Ирине Пузановой - предъявлено обвинение в подготовке к теракту, участии в экстремистской организации, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатки. Еще одному фигуранту дела - Александру Свергуну - помимо вышеперечисленного вменяется контрабанда взрывчатых веществ и попытка изготовления взрывного устройства. Все трое прошли военную подготовку на Украине для участия в военных действиях против РФ.

Напомним, 29 июля прошлого года ФСБ России сообщило о задержании в Добровском районе Липецкой области трех граждан Украины: мужчины и двух женщин, по подозрению в подготовке теракта на автостанции «Сокол».

По данным ФСБ, участники диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем Службы безопасности Украины, осматривали территорию сокольского автовокзала. Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 килограмма, электродетонатором, поражающими элементами - гвоздями и шурупами. Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.

Сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки в Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта. Задержанные дали показания, в которых признали причастность к «Правому сектору»*.

- В Липецке, на автостанции «Сокол», я должен был совершить террористический акт по указанию руководства «Правого сектора», - сообщал на камеру задержанный мужчина. По данным РИА Новости, мужчина 1988 года рождения — главарь группы, ранее неоднократно судимый за педофилию.

*Организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена в России
1 373
#теракт #ФСБ

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

И тут мне

3 минуты назад
Вспомнился фильм,, Приключения Итальянцев в России,,
ответить

Еще в рубрике

За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей
#суд #компенсация #испуг
За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей

10 минут назад

Происшествия
В Липецке перевернулся автомобиль
#ДТП
14
В Липецке перевернулся автомобиль

сегодня, 09:46

Происшествия
За попытку угона машины задержан житель Нижнего Новгорода
#угон
7
За попытку угона машины задержан житель Нижнего Новгорода

сегодня, 09:10

Происшествия
Сотрудники ФСБ взяли штурмом нарколабораторию в Липецком районе
#наркотики #ФСБ
29
Сотрудники ФСБ взяли штурмом нарколабораторию в Липецком районе

вчера, 19:56

Происшествия
29-летнего мужчину осудили за жестокое убийство матери, которую он застал на кухонном столе с мужчин...
#убийство
31
29-летнего мужчину осудили за жестокое убийство матери, которую он застал на кухонном столе с мужчин...

вчера, 16:32

Происшествия
Кражу детской коляски из подъезда записала камера видеонаблюдения
#кража
22
Кражу детской коляски из подъезда записала камера видеонаблюдения

вчера, 15:53

Происшествия