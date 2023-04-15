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Начинается суд над планировавшими взрыв на автостанции в Липецке украинскими диверсантами
Во Второй Западный окружной военный суд поступило дело украинских диверсантов, планировавших взрыв на автостанции «Сокол» в Липецке.
Напомним, 29 июля прошлого года ФСБ России сообщило о задержании в Добровском районе Липецкой области трех граждан Украины: мужчины и двух женщин, по подозрению в подготовке теракта на автостанции «Сокол».
По данным ФСБ, участники диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем Службы безопасности Украины, осматривали территорию сокольского автовокзала. Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 килограмма, электродетонатором, поражающими элементами - гвоздями и шурупами. Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.
Сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки в Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта. Задержанные дали показания, в которых признали причастность к «Правому сектору»*.
- В Липецке, на автостанции «Сокол», я должен был совершить террористический акт по указанию руководства «Правого сектора», - сообщал на камеру задержанный мужчина. По данным РИА Новости, мужчина 1988 года рождения — главарь группы, ранее неоднократно судимый за педофилию.
*Организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена в России
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