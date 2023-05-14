Происшествия
сегодня, 15:07
В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»
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На улице Карла Маркса в Лебедяни произошло столкновение мотоцикла с машиной
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклист с различными травмами госпитализирован в Данковскую ЦРБ. Его личность устанавливается.
- Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, автомобиль «Мазда» остановился, чтобы пропустить встречный поток машин, и в это время в него въехал мотоциклист, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: vk.com/lebedyan_48
- Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, автомобиль «Мазда» остановился, чтобы пропустить встречный поток машин, и в это время в него въехал мотоциклист, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: vk.com/lebedyan_48
2 1346
Да уж
Кузькин отец