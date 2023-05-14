В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»

На улице Карла Маркса в Лебедяни произошло столкновение мотоцикла с машиной

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклист с различными травмами госпитализирован в Данковскую ЦРБ. Его личность устанавливается.- Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, автомобиль «Мазда» остановился, чтобы пропустить встречный поток машин, и в это время в него въехал мотоциклист, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.