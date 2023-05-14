Происшествия

сегодня, 15:07

В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»

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#ДТП #Лебедянь #мотоциклист
В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»

На улице Карла Маркса в Лебедяни произошло столкновение мотоцикла с машиной

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклист с различными травмами госпитализирован в Данковскую ЦРБ. Его личность устанавливается.

- Обстоятельства аварии выясняются. По предварительным данным, автомобиль «Мазда» остановился, чтобы пропустить встречный поток машин, и в это время в него въехал мотоциклист, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: vk.com/lebedyan_48

2 1346
#ДТП #Лебедянь #мотоциклист

Комментарии (2)

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Да уж

42 минуты назад
Этож какая скорость была у лисепидиста.
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Кузькин отец

58 минут назад
Сезон мотоубийст открыт!
ответить
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