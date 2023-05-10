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34 минуты назад

Президент Грузии назвала неприемлемой отмену РФ визового режима для грузин

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#Грузия #виза

Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемым, и это очередная российская провокация, - передает ТАСС.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!", - отметила она.

Президент России Владимир Путин ранее 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Визовый режим с Грузией введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012 года. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать страну без виз и находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между двумя странами разорваны Тбилиси в 2008 после признания Россией Абхазии и Южной Осетии.
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#Грузия #виза

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