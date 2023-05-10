Происшествия

18 минут назад

Кража двух туй попала на запись камер видеонаблюдения

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#кража
Кража двух туй попала на запись камер видеонаблюдения

Туи пропали с лавочки у дома на улице Бунина.

Ещё 26 апреля в липецкий отдел полиции №7 обратилась 49-летняя женщина с заявлением о краже с лавочки у дома на улице Бунина двух туй в горшках. Туи женщина незадолго до этого купила за 3 600 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, кража попала на уличных камер видеонаблюдения, и подозреваемого вскоре нашли — это неработающий ранее судимый 31-летний липчанин. Проходя мимо, он увидел у подъезда пакет с туями внутри и решил его присвоить.

Похищенные туи изъяты и возвращены потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража

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