Кража двух туй попала на запись камер видеонаблюдения

Туи пропали с лавочки у дома на улице Бунина.

Ещё 26 апреля в липецкий отдел полиции №7 обратилась 49-летняя женщина с заявлением о краже с лавочки у дома на улице Бунина двух туй в горшках. Туи женщина незадолго до этого купила за 3 600 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, кража попала на уличных камер видеонаблюдения, и подозреваемого вскоре нашли — это неработающий ранее судимый 31-летний липчанин. Проходя мимо, он увидел у подъезда пакет с туями внутри и решил его присвоить.



Похищенные туи изъяты и возвращены потерпевшей.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.