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сегодня, 11:23

В Госдуму внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении

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#выборы #военное положение

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы в законодательные органы должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года.

В Госдуму были внесены поправки, предполагающие корректировку федерального конституционного закона о военном положении.

Они нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим военного положения: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, - пояснил один из авторов поправок председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, согласно ст. 7 закона "О военном положении", на территории, где оно введено, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводят.

"При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять", — заявил Крашенинников.

"Хочу отметить, что и закон о военном положении, и законы о принятии новых субъектов в состав России являются конституционными, то есть равнозначными по силе. Однако, мы считаем, необходимо соблюсти в этом вопросе полную юридическую чистоту, которой и можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта", — подчеркнул депутат.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы в законодательные органы власти должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года согласно соответствующим конституционным законам о принятии новых субъектов в состав России, - говорится на официальном сайте Госдумы.
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#выборы #военное положение

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