Общество

сегодня, 10:20

В регионе сократилось количество поддельных банкнот крупных номиналов

3 251
В регионе сократилось количество поддельных банкнот крупных номиналов
В банках Липецкой области за первые три месяца года выявлены 18 поддельных купюр. 15 из них — номиналом в пять тысяч рублей — это на пять штук меньше, чем в I квартале 2022 года, и две поддельные тысячные банкноты — в начале прошлого года их было в четыре раза больше. Кроме того, выведена из обращения одна фальшивка номиналом 500 рублей.

«Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России. Если вы все-таки обнаружили у себя подозрительную банкноту, не пытайтесь ей расплатиться. Отнесите сомнительную купюру в любой банк на бесплатную экспертизу», — советует ведущий эксперт по исследованию денежных знаков липецкого отделения Банка России Мария Горяинова. .

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Комментарии (3)

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ГОСТЬ53

38 минут назад
уменьшилось случаев потому, что, в основном, безналичный расчет. Я уж и не помню, когда деньги бумажные в руках держала. Удобно!
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Понятно

41 минуту назад
из какого государства их везут к нам в Россию.
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Дима

сегодня, 10:35
У Звездного кто-то раскидал ненастоящие 5000 тысячные купюры.Шел на работу думал ну в кой-то веке повезло даже адреналин выбросило в душу но нет увы лохотрон ненастоящие кто-то прикольнулся решил.
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