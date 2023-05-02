Общество
сегодня, 10:20
В регионе сократилось количество поддельных банкнот крупных номиналов
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В банках Липецкой области за первые три месяца года выявлены 18 поддельных купюр. 15 из них — номиналом в пять тысяч рублей — это на пять штук меньше, чем в I квартале 2022 года, и две поддельные тысячные банкноты — в начале прошлого года их было в четыре раза больше. Кроме того, выведена из обращения одна фальшивка номиналом 500 рублей.
«Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России. Если вы все-таки обнаружили у себя подозрительную банкноту, не пытайтесь ей расплатиться. Отнесите сомнительную купюру в любой банк на бесплатную экспертизу», — советует ведущий эксперт по исследованию денежных знаков липецкого отделения Банка России Мария Горяинова. .
«Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России. Если вы все-таки обнаружили у себя подозрительную банкноту, не пытайтесь ей расплатиться. Отнесите сомнительную купюру в любой банк на бесплатную экспертизу», — советует ведущий эксперт по исследованию денежных знаков липецкого отделения Банка России Мария Горяинова. .
3 251
ГОСТЬ53
Понятно
Дима