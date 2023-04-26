Общество

сегодня, 16:23

В Ельце установили понтонный мост

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#мост #Елец

Понтонная переправа, соединяющая Аргамач и Засосну, будет работать до наступления холодов,

В Ельце на реке Быстрая Сосна в районе Нижнего Затона установили понтонную переправу, соединяющую Аргамач и Засосну. Об этом сообщает районная газета «Красное знамя».

«Конструкция переправы позволяет собрать ее в короткие сроки. Она состоит из деревянных настилов, под которыми установлены металлические рамы с бочками. Изначально емкости были тоже из металла, но затем их заменили на более долговечные и практичные пластиковые. После сборки переправы на берегу реки рядом с ФОК «Виктория» ее сплавляют к месту установки, где закрепляют с помощью тросов и якорей. Сотрудники аварийно-спасательной службы установили баннер с правилами пользования мостом, а также предупреждающие таблички о том, что рядом с ним запрещено купаться на расстоянии 50 метров», - пишет «Красное знамя».

Понтонная переправа будет работать до наступления холодов, ее демонтаж обычно происходит в конце октября.

Фото, видео - vk.com/kznam_elets

368
#мост #Елец

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