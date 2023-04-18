Тяжело больного липчанина обокрал доставщик службы такси

Вместо 4 000 рублей за заказ со счёта потерпевшего списали 10 000 рублей.

47-летнему липчанину вынесли приговор за кражу денег с банковского счета. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый — сотрудник одной из служб такси, осуществляющей доставку продуктов на дом.



7 января этого года потерпевший решил заказать себе с доставкой на дом алкоголь, так как сам по состоянию здоровья передвигаться не может. Таксист перезвонил заказчику и спросил, что ему привезти — тот попросил бутылку коньяка за 2 000 рублей (с учётом стоимости доставки).



Когда таксист привёз заказ, он прошёл к клиенту домой, вытащил из пакета алкоголь и поставил его на стол, потом подошёл к лежащему на диване клиенту: тот пояснил, что у него не работает одна рука и ему самому тяжело сделать перевод за доставку, и попросил самому это сделать, взяв его телефон.



Мужчина продиктовал таксисту пароль от банковского приложения, и тот сделал перевод. При этом доставщик сообщил, что вторая бутылка коньяка стоит на столе. Клиент не расстроился: решил, что ничего страшного, и рано или поздно вторая бутылка коньяка ему пригодится. Но после его сын обнаружил, что со счёта были списаны не 4 000 рублей, а 10 000 рублей и обратился в полицию.



Ущерб в 6 000 рублей для тяжело больного мужчины является значительным — из-за проблем со здоровьем он нигде не работает, пенсий и пособий почему-то не получает, живёт в принадлежащий сыну квартире, правда, имеет несколько автомобилей, но они находятся в плохом техническом состоянии.



Взывая к совести доставщика, мужчина с сыном также отправили на счёт похитителю 10 рублей и прикрепили к переводу сообщение с требованием вернуть похищенные деньги, но это послание проигнорировали.



Интересно, что сын мужчины установил камеру в квартире, чтобы наблюдать за здоровьем отца. Визит таксиста также был записан.



Приговором суда за кражу с банковского счёта доставщику назначено полгода лишения свободы с таким же испытательным сроком.