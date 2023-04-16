Сергей Первушин: «С 60-й минуты нужно было делать замены, давить, но нам не хватает футболистов»

Главному тренеру «Металлурга» не хватило замен, его коллега из Владивостока сокрушался, что команда в нынешнем сезоне больше не сможет сыграть дома.

Липецкий «Металлург» во второй весенней домашней игре не сумел распечатать ворота соперников. Поединок с «Динамо-Владивосток», доигрывавшим матч вдесятером, завершился вничью – 0:0.

- Теперь у нас есть и проигранный матч (две недели назад дома «Калуге» 0:2, прим) и победный (в Саратове – 3:1, прим.), и ничейный, - констатировал на пресс-конференции после игры главный тренер Сергей Первушин, - К сожалению, дома оба матча получились скомканными. Немножко не того мы хотели, что удалось продемонстрировать. Мы знали, что «Динамо-Владивосток» - хорошая команда, у неё быстрые техничные полузащитники. Под нас они поменяли схему, перешли на 4-3-3. Но в целом мы справлялись: не помню, чтобы гости создали стопроцентные моменты у наших ворот. А мы должны были забивать: и выход один на один с чужим вратарём у нас был, и незасчитанный гол – нужно ещё пересмотреть его на видео. Имелись моменты, но… В раздевалке сказал, что положительный момент сегодняшнего матча, что не пропустили, а отрицательный, что не сумели распечатать чужие ворота.

Первушин вновь заговорил о наболевшем – о короткой скамейке запасных. Напомним, что в январе из-за долгов РФС запретил «Металлургу» приглашать новичков и впервые в истории чемпионатов России липчане зимой остались без усиления. В игре против динамовцев у Первушина было только пятеро запасных полевых футболистов, включая совсем юных.

- По такой игре нам бы минуты с 60-й начать делать замены, добавлять. Усиливать игру, - считает тренер, - Тогда могли бы дожать. Но.… На группу основных игроков приходится основная нагрузка, и психологическая, и физическая (все три весенние игры «Металлург» начал одним и тем же составом, прим.). Сегодня мне показалось, что соперник был посвежее нас. И, конечно, нужна более серьёзная конкуренция в команде, это вообще главный двигатель в спорте. Нам этого тоже не хватает.

И без того небольшая обойма игроков «Металлурга» уже начала сокращаться. Так, Первушин озвучил, что до конца сезона выбыл форвард Руслан Ахвледиани, который на тренировке порвал ахиллово сухожилие и уже прооперирован.

- Хотели поддержать его, планировали посвятить Руслану победу, но…, - говорит тренер, - Приходится просто пожелать ему выздоровления.

Три футболиста «Металлурга» в этой игре получили жёлтые карточки – Андрей Алексеев, Максим Гайдуков и Денис Поярков. У всех троих следующее предупреждение повлечёт дисквалификацию: футболистам придётся пропустить по одной игре.

А между тем ситуация в турнирной таблице сложная. «Металлург» набрал 21 очко и поднялся на 3-е место, но от 6-й позиции липчан отделяют лишь 2 очка т.е. всё может перевернуться за одну игру. При этом всё реальней вероятность реформы второго дивизиона уже по итогам нынешнего сезона. Вторую лигу могут разделить да две группы, чтобы остаться в сильнейшей нужно занимать место не ниже 5-го. В противном случае можно оказаться по сути в третьем дивизионе.

Главный тренер гостей Дмитрий Фомин похвалил состояние поля на Центральном стадионе, отметил, что антураж на матчах «Металлурга» уже не тот, что был несколько лет назад. Но всё ещё футбольный.



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Фомин посетовал, что из-за укладки нового газона на стадионе во Владивостоке его команда вынуждена жить и тренироваться в Подмосковье и даже домашние матчи нынешней весной будет вынуждено провести на стадионе «Салют» в Долгопрудном.

Для липчан это радостная новость: не придётся тратиться на перелёт через всю страну во Владивосток во втором круге.

Следующий матч 22 апреля липчане проведут в Раменском с «Сатурном».

Полные ответы тренеров в видеофайлах.