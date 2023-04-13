Происшествия
51 минуту назад
Пропавшая 35-летняя липчанка нашлась
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Она жива и здорова.
Напомним, сегодня УМВД России по Липецкой области сообщило розыске пропавшей без вести 35-летней Елены Мериновой. О её местонахождении было ничего не известно с 4 апреля.
Женщина нашлась. Она жива и здорова. Никаких заявлений от липчанки о совершении в отношении неё противоправных действий в полицию не поступало.
Фото - vk.com/umvd48
Женщина нашлась. Она жива и здорова. Никаких заявлений от липчанки о совершении в отношении неё противоправных действий в полицию не поступало.
Фото - vk.com/umvd48
8 2216
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