Происшествия

51 минуту назад

Пропавшая 35-летняя липчанка нашлась

8 2216
#пропавшие без вести
3
Пропавшая 35-летняя липчанка нашлась

Она жива и здорова.

Напомним, сегодня УМВД России по Липецкой области сообщило розыске пропавшей без вести 35-летней Елены Мериновой. О её местонахождении было ничего не известно с 4 апреля.

Женщина нашлась. Она жива и здорова. Никаких заявлений от липчанки о совершении в отношении неё противоправных действий в полицию не поступало.

Фото - vk.com/umvd48
8 2216
#пропавшие без вести
3

Комментарии (8)

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аноним

23 минуты назад
когда ж пельмени на роже из моды выйдут..
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Да уж

24 минуты назад
У неё щёс точно.
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все как всегда

26 минут назад
почему не поставить в известность родных, и блуди сколько хочешь
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Бедняк

28 минут назад
Терять такую красавицу - это преступление.
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С Дачного

33 минуты назад
Теперь из-за каждой загулявшей красотки, всю полицию города поднимать будут? Не щëс неё, а чëс
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Эх

37 минут назад
ну подумаешь малость подзабухала, а это не ее снимали в нижнем белье по середине проезжей части?
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Введите ваше имя

43 минуты назад
Ну вот кипиша то было. Пойди нагулялась. Всех небойсь науши поставила. Блин девочка 35 лет.
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Весна

46 минут назад
Щёс.
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