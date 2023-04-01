Общество

25 минут назад

В Липецкой области объекты культурного наследия предлагают в аренду за рубль

3 138
#Культурное наследие
В Липецкой области объекты культурного наследия предлагают в аренду за рубль

Правда, сначала памятник нужно отремонтировать за свой счёт.

В Липецкой области запустили программу аренды исторических зданий, в ходе которой арендатор за пользование может заплатить 1 рубль за 1 памятник.

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Сделано это с целью привлечения частных инвестиций к ремонту памятников культурного наследия.

Сначала инвестор должен выиграть аукцион и вложить в восстановление памятника свои собственные средства. В правительстве уточнили условия: в течение первых 7 лет пользователь платит за аренду по аукционы, первые 2 года у него уходят на разработку и согласование проектной документации, а следующие 5 лет – на выполнение самих работ.

После этого восстановленное и отремонтированное с иголочки здание собственник вновь может взять в аренду по миндальной ставки за 1 рубль.

- Такая программа действует во многих российских городах и служит хорошим способом сохранения памятников истории и культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, - сообщили в ТГ-канале правительства.

3 138
#Культурное наследие

Комментарии (3)

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А что

7 минут назад
Сейчас уже не модно наворованные деньги вкладывать в старину?
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памятник

10 минут назад
Безмасочник, Зато в администрациях все блестит и сверкает.
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Безмасочник

16 минут назад
Состояние исторических памятников - индикатор благополучия общества
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