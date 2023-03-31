32 минуты назад
Дело о вооруженных налетах на АЗС, автомобили «Почты России» и «Пятерочку» передано в областной суд
Прокуратура Липецкой области передала в суд уголовное дело двух 36-летних мужчин. Они обвиняются по редкой статье 209 УК РФ («Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях»), а также в семи разбоях.
«Организатором банды являлся бывший оперативный сотрудник полиции, осведомленный о методах и средствах оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, в связи с чем банда отличалась высокой степенью конспирации и слаженностью», — сообщает прокуратура области.
Напомним, обвиняемых: 36-летнего липчанина и его ровесника из Подмосковья, в мае прошлого года задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке СОБР «Феникс».
По данным полиции, 10 мая прошлого года мужчины напали на специализированный автомобиль «Почты России», который перевозил деньги для выплаты пенсий. Чтобы остановить почтовый автомобиль грабители использовали взрывчатку и несколько раз выстрелили в кузов машины. Однако водитель автомобиля сумел уехать.
В марте прошлого года банда, угрожая оружием, похитила более 400 тысяч рублей из «Пятерочки» в селе Измалково. Затем налетчики, угрожая оружием и предметами, похожими на гранаты, ограбили две АЗС, и завладели 34 000 рублей выручки.
Кроме того, полицейские установили причастность членов банды к покушению на грабёж 9 апреля 2022 года в Измалковском районе.
— Злоумышленники надели форму ГИБДД и частного охранного предприятия, после чего под предлогом проверки документов и перевозимого груза, остановили и досмотрели автомобиль «Почты России». Обнаружив в салоне автомобиля около 4000 рублей, они не довели преступный умысел до конца, посчитав эти деньги малозначительной суммой, – рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Следствие установило, что мужчины тщательно готовились к преступлениям. Заранее покупали автомобили, полицейскую форму, обмундирование спецподразделений, лица прятали под черными масками.
Безмасочник
Коммунист