Дело о вооруженных налетах на АЗС, автомобили «Почты России» и «Пятерочку» передано в областной суд

Прокуратура Липецкой области передала в суд уголовное дело двух 36-летних мужчин. Они обвиняются по редкой статье 209 УК РФ («Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях»), а также в семи разбоях.

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