В Липецкой области воздух прогреется до +16, дожди ненадолго прекратятся

28 и 30 марта погода в Липецкой области ожидается без существенных осадков. 29 марта при прохождении атмосферного фронта пройдут дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 марта - 7-8 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 30 марта – 3 градуса тепла, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице — от -1 до +4 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.



День 28 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 20 градусов мороза.



