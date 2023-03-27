Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области воздух прогреется до +16, дожди ненадолго прекратятся

1 480
#потепление
В Липецкой области воздух прогреется до +16, дожди ненадолго прекратятся

28 и 30 марта погода в Липецкой области ожидается без существенных осадков. 29 марта при прохождении атмосферного фронта пройдут дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 марта - 7-8 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 30 марта – 3 градуса тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице — от -1 до +4 градусов, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.

День 28 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 20 градусов мороза. 

1 480
#потепление

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Однако

36 минут назад
Яндекс говорит совсем другое...
ответить

Еще в рубрике

Завтра в Липецкой области до +14
#погода
10
Завтра в Липецкой области до +14

вчера, 17:48

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области снова дождливо и тепло
#Погода
2
Завтра в Липецкой области снова дождливо и тепло

25.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди
#дожди
4
Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди

23.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Воздух в Липецке разогреется до +13 градусов
#потепление
1
Воздух в Липецке разогреется до +13 градусов

22.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области сухо и до +11
#потепление
3
Завтра в Липецкой области сухо и до +11

21.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Туман опустится на Липецк в ближайшие часы
#туман
1
Туман опустится на Липецк в ближайшие часы

20.03.2023 17:22

Погода в Липецке