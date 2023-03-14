GOROD48 спросил у липчан: «Какое здание в Липецке вы считаете самым красивым?»

Вопрос о самом красивом здании многих липчан на улице поставил в тупик. Сходу мало кто мог на него ответить. Большинство красивыми назвали старые здания и здания культа: Христорождественский собор, часовню Петра и Павла, дома на улице Фрунзе, здание кукольного театра и правительства региона. Нравится липчанам театр драмы с красивой лестницей, ДС «Звездный», краеведческий музей. Оценили и новодел — Корпоративный университет НЛМК, который несильно отличается от бывшего ДК НЛМК, а также высотку на улице Крайней.



Были и такие, кто считает, что в Липецке нет красивых зданий. А один молодой человек заявил, что самое красивое здание — дом, в котором он живет.