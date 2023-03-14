Липчанка собрала продукты и лекарства для участников СВО, их украл ее сосед

Возбуждено уголовное дело.

Наряд патрульно-постовой службы раскрыл кражу части посылок, которые 28-летняя липчанка собрала для участников СВО. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, собранные продукты, лекарства, обувь и средства личной гигиены женщина хранила на общей кухне общежития на улице Дзержинского. Обнаружив, что исчезли две коробки с собранным грузом, женщина обратилась в полицию.



Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Липецку. Опросив потерпевшую и соседей, они установили причастность к краже соседа женщины. В совершении преступления 48-летний липчанин признался. В его комнате полицейские нашли украденное. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

