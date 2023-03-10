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47 минут назад

Маркетплейсы обяжут контролировать продавцов и товары

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#интернет-торговля

Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает новые требования к маркетплейсам. Речь идет об обязательстве проверять торговцев и продукцию, которые поступают на онлайн-площадки. 

Для этого следует использовать, например, систему маркировки. Она содержит важную для проверок информацию: о продавцах, которые прошли обязательную регистрацию в системе и о товарах с маркировкой. Это актуально для обуви, парфюма, воды и других позиций. Сейчас агрегаторы не фильтруют партнеров, поэтому те могут продавать подделки или нелегальную продукцию, сообщают «Известия».

Торговцы этим пользуются: до половины продавцов парфюма, обуви и бутилированной воды на площадках не прошли обязательную регистрацию в системе маркировки.
 
Общественники в начале года сделали мониторинг 450 продавцов на крупнейших площадках. В итоге доля нелегальных торговцев парфюмерии на Wildberries достигла 66%, воды — 58%, обуви — 47%. На Ozon этот показатель варьируется в диапазоне 8-13%, на «Яндекс.Маркете» — 4-7%. Покупателям доступны подделки или нелегальная продукция, пояснили «Известиям» в «Общественной потребительской инициативе».

Граждане всё чаще жалуются на онлайн-продажи — об этом сказано в документах Минпромторга. Недовольство, как правило, касается работы крупных маркетплейсов — Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркета» и так далее. В частности, они нарушают порядок рассмотрения претензий, сложно вернуть товары и получить достоверную информацию о продукции. 

Чтобы решить эти проблемы, регуляторы могут предъявлять новые требования к онлайн-продавцам. К примеру, обязать площадки раскрывать данные, которые позволят однозначно идентифицировать продавцов.

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#интернет-торговля

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