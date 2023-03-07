Общество
сегодня, 11:44
В Липецке пассажиры толкали трамвай
11 1422
Вагоновожатой грозит дисциплинарное наказание.
В Сети размещено видео того, как несколько мужчин толкают трамвай. Автор записи сообщает, что произошло это 6 марта в Липецке.
Оказалось, что трамвай маршрута №5 толкали его пассажиры.
- Трамвай заглох и вагоновожатая позволила пассажирам толкать вагон. По инструкции она была должна высадить пассажиров и дождаться ремонтной бригады, - рассказали GOROD48 в мэрии.
«Администрация МУП Горэлектротранс проведёт проверку по факту нарушения водителем трамвая своих должностных обязанностей. По итогам которой водитель понесет соответствующее наказание», - говорится в официальном комментарии администрации Липецка.
Добавим, что заглохший трамвай уже отремонтирован и вновь работает на маршруте.
Оказалось, что трамвай маршрута №5 толкали его пассажиры.
- Трамвай заглох и вагоновожатая позволила пассажирам толкать вагон. По инструкции она была должна высадить пассажиров и дождаться ремонтной бригады, - рассказали GOROD48 в мэрии.
«Администрация МУП Горэлектротранс проведёт проверку по факту нарушения водителем трамвая своих должностных обязанностей. По итогам которой водитель понесет соответствующее наказание», - говорится в официальном комментарии администрации Липецка.
Добавим, что заглохший трамвай уже отремонтирован и вновь работает на маршруте.
11 1422
Комментарии (11)
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я
Патриот
СвеТа
ну и
Александр Горелов
Родом из деревни
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
Так и водителей не напосёшся.
Менеджер-чиновник
Внушаемый