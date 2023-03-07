Общество

сегодня, 11:44

В Липецке пассажиры толкали трамвай

11 1422
#трамвай #общественный транспорт
5

Вагоновожатой грозит дисциплинарное наказание.

В Сети размещено видео того, как несколько мужчин толкают трамвай. Автор записи сообщает, что произошло это 6 марта в Липецке.

Оказалось, что трамвай маршрута №5 толкали его пассажиры.

- Трамвай заглох и вагоновожатая позволила пассажирам толкать вагон. По инструкции она была должна высадить пассажиров и дождаться ремонтной бригады, - рассказали GOROD48 в мэрии.

«Администрация МУП Горэлектротранс проведёт проверку по факту нарушения водителем трамвая своих должностных обязанностей. По итогам которой водитель понесет соответствующее наказание», - говорится в официальном комментарии администрации Липецка.

Добавим, что заглохший трамвай уже отремонтирован и вновь работает на маршруте.

11 1422
#трамвай #общественный транспорт
5

Комментарии (11)

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я

8 минут назад
Терминаторы что ли? 4 мужика катят 20 тонный трамвай по убитым рельсам, как-то легко и непринуждённо.
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Патриот

22 минуты назад
Мужики размялись хоть.
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СвеТа

27 минут назад
Молодцы!
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ну и

28 минут назад
за сколько и кому трамвай толкнули?
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Александр Горелов

33 минуты назад
За что наказывать? Придумали систему штрафов за любую мелочь, чтобы рабочий за так пахал! Что здесь страшного. Вагон обесточен. Машины толкают, в снегопад автобусы толкают и ничего. А здесь почуяли, что можно на 100% премии лишить.
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Родом из деревни

35 минут назад
Вагоновожатую в канун 8 марта наградить за находчивость!
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

42 минуты назад
Всегда трамвай талкают ему же лет 40 сам не едет.
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Так и водителей не напосёшся.

43 минуты назад
Надо не водителя наказывать а руководство. Кто на линию выпускает это барохло, да ещё и по круглым рельсам которым уже давно на чермет дорога.
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Менеджер-чиновник

58 минут назад
Наши внедорожники толкать контингенту не придётся!
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Внушаемый

сегодня, 12:09
Ну толкнули и толкнули ! Путь освободили ,удаль проявили ! Не надо вагоновожатую наказывать !
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