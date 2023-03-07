В Липецке пассажиры толкали трамвай

Вагоновожатой грозит дисциплинарное наказание.



В Сети размещено видео того, как несколько мужчин толкают трамвай. Автор записи сообщает, что произошло это 6 марта в Липецке.



Оказалось, что трамвай маршрута №5 толкали его пассажиры.



- Трамвай заглох и вагоновожатая позволила пассажирам толкать вагон. По инструкции она была должна высадить пассажиров и дождаться ремонтной бригады, - рассказали GOROD48 в мэрии.



«Администрация МУП Горэлектротранс проведёт проверку по факту нарушения водителем трамвая своих должностных обязанностей. По итогам которой водитель понесет соответствующее наказание», - говорится в официальном комментарии администрации Липецка.



Добавим, что заглохший трамвай уже отремонтирован и вновь работает на маршруте.



