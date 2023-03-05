Происшествия
сегодня, 13:58
В Липецке расследуют обстоятельства гибели во время пожара 60-летней женщины
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели во время пожара липчанки.
Как сообщал GOROD48, 4 марта в квартире на четвертом этаже дома №25 на улице Вермишева возник пожар, во время тушения которого был обнаружен труп женщины. Как выяснилось, погибла 60-летняя хозяйка квартиры.
- По данным следствия, очаг возгорания находился в кухне квартиры, где погибла незадолго до смерти занималась приготовлением пищи. Известно, что женщина страдала хроническим заболеванием. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. Для выяснения причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
- По данным следствия, очаг возгорания находился в кухне квартиры, где погибла незадолго до смерти занималась приготовлением пищи. Известно, что женщина страдала хроническим заболеванием. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. Для выяснения причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.