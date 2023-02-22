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Липецкая вечЁрка: зарезанный в квартире, нервотрепка с данными о счетчиках и начинки для блинов
Сегодня, 22 февраля, суд арестовал подозреваемого в убийстве, липчане с трудом передают данные о счетчиках горячей воды «РВК-Липецк», и горожане рассказали, с чем любят есть блины.
— Интересно из чего водку делают? Все такие агрессивные становятся. Столько тяжёлых преступлений совершается по-пьяни, а может, людская психика поменялась за последнее десятилетие. Столько молодых людей уходит по глупости, — поинтересовался 1.2.3.4.5.
Накануне в селе Отскочное Добринского района в загоревшемся доме погиб человек.
Липчане продолжают мучиться из-за проблем с передачей данных о счетчиках горячей воды «РВК-Липецк». Передали информацию пока только 12% абонентов компании, большинство сделало это дистанционно. Энергетики предложили полдюжины каналов связи, но не все они легко работают.
Новости о проблеме, которую создала для горожан компания «РВК-Липецк», вторую неделю собирают рекордное количество просмотров и комментариев на GOROD48.
— Премьера 23-го года! Для всех жителей Липецка! Кинокомедия «Бардак с транспортными картами» — часть вторая под названием «Как водоканал с Квадрой повздорил» — предложил свою версию комментатор, подписавшийся Только в Липецке.
И еще несколько городских новостей. В муниципальной очереди на получение жилья стоят 5 754 человека. Квартиры выдают в редчайших случаях, в прошлом году жилье получили только два человека, но очередь сократилась на 97 человек! Это те, кто умер или утратил льготу на получение жилья.
— Таким образом очереднику надо прожить 5 000 лет, чтобы получить квартиру, — подсчитал Я.
— Через пару лет очередь самоликвидируется, — пришел к выводу Добренький.
Счетная палата Липецка проверила бюджетные траты на исполнение наказов избирателей депутатов горсовета за прошлый год. Выделено на это было 36,5 миллионов рублей, а потратили на пять миллионов меньше. Аудиторы обнаружили срыв сроков контрактов, поставку некачественных запчастей, а часть оборудования нашли только в документах, во дворах его не было.
Предпринимателя, который в прошлом году благоустраивал сквер на улице Мистюкова, оштрафовали на 30 000 рублей за срыв контракта стоимостью 6,2 миллиона рублей. Стоит добавить что, как только появилось административное дело, бизнесмен тут же все доделал.
— Такие благоустройства по всему городу можно лицезреть, только это не видят те, кто за это должен отвечать, — высказалась Зинаида Львовна.
Липчане жалуются на работу асфальтного завода МБУ «Управление благоустройства Липецка», который расположен на улице Чехова. Из трубы предприятия идет дым и портит воздух. В мэрии заверили, что оборудование цеха скоро обновят, что позволит сократить выбросы в атмосферу.
Неделя эта весьма удачная — отдыхаем больше дней, чем работаем. Впереди аж два праздника: День защитников Отечества и Масленица. GOROD48 спросил липчан, с чем они любят есть блины. В лидерах оказались сметана, масло и мед. Про икру почти никто не вспомнил.
Хоть в воскресенье мы и будем провожать зиму, но она уходить пока не спешит. Ночью в Липецке до -19, а днем от 10 до 12 градусов мороза. И еще полезная информация, облздрав опубликовал режим работы медучреждений на четыре выходных дня.