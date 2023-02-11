Коронавирус

59 минут назад

В Липецкой области выявлено рекордное количество случаев COVID с начала года

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
В Липецкой области выявлено рекордное количество случаев COVID с начала года

Во многих регионах количество заболевших опять превышает число выздоровевших.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки 105 жителей Липецкой области заразились COVID.

Второй раз в году количество заболевших коронавирусом в Липецкой области превысило сотню человек. Прежний рекорд был установлен 9 февраля – 101 человек.

Выздоровевших в пять раз меньше – 18 пациентов, зато за минувшие сутки в регионе никто не умер от «чумы XXI века».

Общая статистика Липецкой области с начала пандемии в 2020 году теперь выглядит так: 177 546 заразившихся, 171 787 выздоровевших, 3 953 умершил.

Данные за минувшие сутки в целом по России говорят о том, что болезнь испытывает очередной подъём: 12 845 человек подхватили хворь против 8 258 излечившихся. Госпитализирован 1 391 человек, умерли 36 россиян.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

Комментарии (2)

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Безмасочник

31 минуту назад
Если этот подъём вызван повторными заражениями из-за ослабления со временем иммунитета, то это останется с нами навек. Только что будет, если человек переболеет ковидом пять, десять и т. д. раз? Сколько он проживёт?
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Ковидло

37 минут назад
Как бы теперь не возвратили добровольно-принудительную вакцинацию и ношение намордников!
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