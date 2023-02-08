сегодня, 10:00
45-летний ельчанин арестован по подозрению в совершенном 17 лет назад покушении на убийство
В апреле 2005 года было возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух лиц. Но тогда предварительное следствие было приостановлено.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, 25 апреля 2005 года в 5 утра на одной из улиц Ельца перед домом с ножом напали на семейную пару. Женщина получила множественные колото-резаные ранения грудной клетки и живота, у неё были повреждены желудок, лёгкие. От полученных трав она умерла. Мужчина также получил массу ранений, но был госпитализирован с места происшествия в больницу и выжил.
В апреле 2005 года по данному факту следователем по особо важным делам прокуратуры Ельца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Но предварительное следствие по данному делу было приостановлено в связи с тем, что совершившее преступление лицо не было установлено.
В феврале 2023 года по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, который ранее в ходе допросов в качестве подозреваемого дал показания о своей непричастности к совершению этого преступления. В тот же день ему предъявлено обвинение, вину он не признал, от дачи показаний отказался.
Фомка