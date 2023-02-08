45-летний ельчанин арестован по подозрению в совершенном 17 лет назад покушении на убийство

В апреле 2005 года было возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух лиц. Но тогда предварительное следствие было приостановлено.

Елецкий городской суд по ходатайству старшего следователя СО по Ельцу СУ СК России по Липецкой области арестовал 45-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления 17-летней давности. Мужчину заключили под стражу на срок предварительного следствия по уголовному делу.



Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, 25 апреля 2005 года в 5 утра на одной из улиц Ельца перед домом с ножом напали на семейную пару. Женщина получила множественные колото-резаные ранения грудной клетки и живота, у неё были повреждены желудок, лёгкие. От полученных трав она умерла. Мужчина также получил массу ранений, но был госпитализирован с места происшествия в больницу и выжил.



В апреле 2005 года по данному факту следователем по особо важным делам прокуратуры Ельца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Но предварительное следствие по данному делу было приостановлено в связи с тем, что совершившее преступление лицо не было установлено.



В феврале 2023 года по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, который ранее в ходе допросов в качестве подозреваемого дал показания о своей непричастности к совершению этого преступления. В тот же день ему предъявлено обвинение, вину он не признал, от дачи показаний отказался.