Мобилизованный из Липецкой области провел 12 дней в баре и получил два года колонии-поселения за «самоволку»

Санитарный инструктор мотострелкового полка перелез через забор части в Коврове и отправился «отдыхать от воинской службы».

Владимирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу жителя Измалковского района Липецкой области, обвиняемого в самовольном оставлении воинской части.



Жителя Измалковского района призвали на военную службу 28 сентября прошлого года в рамках частичной мобилизации.



Мужчину определили на должность санитарного инструктора инженерно-саперной роты одной из частей Западного военного округа и 6 октября направили в учебный центр в городе Коврове Владимирской области.



18 октября житель Липецкой области из учебной части исчез. Как следует из приговора Владимирского гарнизонного суда, он перемахнул через забор учебного центра и отправился в кафе, расположенное рядом с «учебкой».



Затем мобилизованный переместился в гриль-бар «Славянка» где «зависал» почти целых две недели. По показаниям свидетелей, в баре он не только пил, но и ночевал.



Пока мобилизованный, как он рассказал на следствии, «отдыхал от воинской службы», личный состав его войсковой части убыл эшелоном к месту дальнейшей дислокации.



30 октября военному коменданту ковровского гарнизона поступила информация о нескольких пьяных военнослужащих, которые нарушали общественный порядок. Из бара «Славянка» в комендатуру были доставлены трое мобилизованных, среди которых был и житель Липецкой области.

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Во время следствия вину мобилизованный житель Измалковского района признал.



Суд при определении наказания счел смягчающим обстоятельством то, что на его иждивении находится маленький ребенок, состояние здоровья подсудимого, и приговорил его двум годам колонии-поселения, куда ему предписано явится самостоятельно.