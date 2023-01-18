Происшествия
30 минут назад
В квартире 49-летнего липчанина нашли 185 патронов
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Мужчину ждёт суд.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Советский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 49-летнего ранее не судимого липчанина в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.
По версии следствия, ещё 10 лет назад — в 2012 год мужчина приобрел 185 боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию - охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 22 WMR, которые хранил у себя в квартире.
По части 1 статьи 222 УК РФ подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, ещё 10 лет назад — в 2012 год мужчина приобрел 185 боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию - охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 22 WMR, которые хранил у себя в квартире.
По части 1 статьи 222 УК РФ подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
1 448
Алка со Студгородка