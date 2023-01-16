В Рф могут ввести единую платежную квитанцию за ЖКХ

Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят.





Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, - заявил эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды (в том числе, например, уборку подъездов) без подробной разбивки, - подчеркнул он.



Реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), - заявили в пресс-службе Минстроя. Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, - сказали в министерстве.



"Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ", — пояснил Павел Склянчук.



Введение единой платежки повысит собираемость платы за ЖКХ, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Когда платежных документов много, человек может часть из них случайно потерять, - пояснила она. Минстрой обсуждает возможность внедрения в России "единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов", - пишут "Известия" со ссылкой на письмо министерства в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания в середине декабря 2022 года.Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, - заявил эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды (в том числе, например, уборку подъездов) без подробной разбивки, - подчеркнул он.Реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), - заявили в пресс-службе Минстроя. Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, - сказали в министерстве."Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ", — пояснил Павел Склянчук.Введение единой платежки повысит собираемость платы за ЖКХ, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Когда платежных документов много, человек может часть из них случайно потерять, - пояснила она.