24-летнего липчанина в Воронеже убил припаркованный автомобиль

Житель Липецкой области стоял у дороги, когда рядом с ним произошло тройное столкновение.

Вчера вечером в Воронеже на улице Димитрова погиб 24-летний липчанин.На улице столкнулись «ВАЗ-2114» и «Lada X-Ray». При этом «Lada X-Ray» после удара врезалась в припаркованный «Хендай». Этот автомобиль отбросило на стоявшего у обочины 24-летнего жителя Липецкой области, мужчина погиб на месте.Пострадал также водитель «четырнадцатой». 44-летний житель Тамбовской области госпитализирован.- По факту массовой аварии с гибелью пешехода полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.