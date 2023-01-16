Происшествия

23 минуты назад

24-летнего липчанина в Воронеже убил припаркованный автомобиль

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#ДТП
24-летнего липчанина в Воронеже убил припаркованный автомобиль

Житель Липецкой области стоял у дороги, когда рядом с ним произошло тройное столкновение.

Вчера вечером в Воронеже на улице Димитрова погиб 24-летний липчанин.

На улице столкнулись «ВАЗ-2114» и «Lada X-Ray». При этом «Lada X-Ray» после удара врезалась в припаркованный «Хендай». Этот автомобиль отбросило на стоявшего у обочины 24-летнего жителя Липецкой области, мужчина погиб на месте.

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Пострадал также водитель «четырнадцатой». 44-летний житель Тамбовской области госпитализирован.

- По факту массовой аварии с гибелью пешехода полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.



671
#ДТП

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