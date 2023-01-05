Происшествия

33 минуты назад

Полиция разбирается в ДТП с двумя пострадавшими женщинами

483
#ДТП
Полиция разбирается в ДТП с двумя пострадавшими женщинами

Авария случилась на перекрестке улиц Папина и Доватора.

Вчера в 21:30 на перекрестке улиц Папина и Доватора в Липецке столкнулись «Рено-Сандеро» и «Дэу-Нексия». В аварии пострадали 22-летняя женщина, которая была за рулем корейского автомобиля, и 45-летняя пассажирка «Рено».

- Обе женщины госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Папина, допустил столкновение с автомобилем «Дэу-Нексия». Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
483
#ДТП

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