Полиция разбирается в ДТП с двумя пострадавшими женщинами

Авария случилась на перекрестке улиц Папина и Доватора.

Вчера в 21:30 на перекрестке улиц Папина и Доватора в Липецке столкнулись «Рено-Сандеро» и «Дэу-Нексия». В аварии пострадали 22-летняя женщина, которая была за рулем корейского автомобиля, и 45-летняя пассажирка «Рено».



- Обе женщины госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Папина, допустил столкновение с автомобилем «Дэу-Нексия». Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.