Происшествия

58 минут назад

В ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 20-летний водитель

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#ДТП
В ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 20-летний водитель

Ему оказали помощь до приезда сотрудников ГИБДД.

Сегодня днем на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобиль «Опель Мокка» под управлением 20-летнего водителя и «Лада Ларгус» с 36-летним мужчиной за рулем.




Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал 20-летний водитель иномарки. Инспекторы выясняют обстоятельства столкновения.
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#ДТП

Комментарии (2)

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111

29 минут назад
не какие безосные и качественные дороги не помогут пока на дорогах водители у которых не должно быть прав
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Алкан лтз

39 минут назад
Что за музон играет в машине?
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