В ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 20-летний водитель

Ему оказали помощь до приезда сотрудников ГИБДД.

Сегодня днем на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобиль «Опель Мокка» под управлением 20-летнего водителя и «Лада Ларгус» с 36-летним мужчиной за рулем.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал 20-летний водитель иномарки. Инспекторы выясняют обстоятельства столкновения.