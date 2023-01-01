Погода в Липецке

33 минуты назад

Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +8

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Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +8

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, при прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона ожидаются осадки различной интенсивности – преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Температурный режим сохраняется выше климатической нормы. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-5 градусов тепла, что на 8-12 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем - от +3 до +8 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +5до +7 градусов.

День 2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов мороза.

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