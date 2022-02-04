Происшествия

сегодня, 10:50

91-летний мужчина задохнулся во время пожара

5 833
#МЧС #пожар
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91-летний мужчина задохнулся во время пожара
Днем 3 февраля в деревне Казаки Воловского района загорелся жилой дом, в дыму задохнулся 91-летний мужчина.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в доме выгорела одна из комнат. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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В этот же день горел двухквартирный дом на улице Дачной в Лебедяни. Уничтожена одна из квартир, сгорела кровля дома. Огонь тушили пять отделений пожарной охраны и пять добровольцев. Обошлось без пострадавших. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
5 833
#МЧС #пожар
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Комментарии (5)

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ай

32 минуты назад
Монди, а при чем здесь администрация то? Почему многие каким-то образом улучшают жилье, а некоторые даже в Липецке до сих пор неизвестно в каких домах живут и ждут, чтобы их расселили. А дедуля может и не хотел другого дома, старики привязаны к своему месту и многие просто не хотят ничего менять.
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ГОСТЬ53

52 минуты назад
Будный дедуля! В каких условиях жил! в Богатейшей России! Позор!!!!! Россия то на самом деле не богатейшая, а убогая и правители убогие!!!! Бог их накажет!!!
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Игорь

58 минут назад
Люди живут в сараях зато в земле вся таблица менделеева
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Позор стране,

сегодня, 11:00
в которой люди живут в таких условиях
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Монди

сегодня, 10:58
Вот это дом...развалюха 19 века. Где глава администрации? И это в Липецкой области! Позор!
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