Происшествия
сегодня, 10:50
91-летний мужчина задохнулся во время пожара
Днем 3 февраля в деревне Казаки Воловского района загорелся жилой дом, в дыму задохнулся 91-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в доме выгорела одна из комнат. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В этот же день горел двухквартирный дом на улице Дачной в Лебедяни. Уничтожена одна из квартир, сгорела кровля дома. Огонь тушили пять отделений пожарной охраны и пять добровольцев. Обошлось без пострадавших. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в доме выгорела одна из комнат. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В этот же день горел двухквартирный дом на улице Дачной в Лебедяни. Уничтожена одна из квартир, сгорела кровля дома. Огонь тушили пять отделений пожарной охраны и пять добровольцев. Обошлось без пострадавших. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
ай
ГОСТЬ53
Игорь
Позор стране,
Монди