91-летний мужчина задохнулся во время пожара

Днем 3 февраля в деревне Казаки Воловского района загорелся жилой дом, в дыму задохнулся 91-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в доме выгорела одна из комнат. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.В этот же день горел двухквартирный дом на улице Дачной в Лебедяни. Уничтожена одна из квартир, сгорела кровля дома. Огонь тушили пять отделений пожарной охраны и пять добровольцев. Обошлось без пострадавших. Причиной возгорания стало короткое замыкание.