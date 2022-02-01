Происшествия
42 минуты назад
Виртуозная кража попала на видео
Ловкость рук — и из кошелька пропали 15 000 рублей.
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Пресс-служба УМВД по Липецкой области опубликовала видеозапись момента кражи, произошедшей в одном из магазинов Ельца. В ролике видно, как у стоящей в очереди женщины в один момент пропали из кошелька 15 000 рублей. Дело в отношении виртуозной воровки уже направлено в суд.
- В ходе расследования было установлено, что 45-летняя ранее судимая женщина, находясь в очереди на кассе, тайно похитила из кошелька у впереди стоящей женщины 15 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области
Похищенные деньги изъяты сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей.
- В ходе расследования было установлено, что 45-летняя ранее судимая женщина, находясь в очереди на кассе, тайно похитила из кошелька у впереди стоящей женщины 15 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области
Похищенные деньги изъяты сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей.
Зоя
Кирпич
Попов Ю.
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