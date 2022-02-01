Происшествия

42 минуты назад

Виртуозная кража попала на видео

4 1293
#кража #кошелек
3

Ловкость рук — и из кошелька пропали 15 000 рублей.

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Пресс-служба УМВД по Липецкой области опубликовала видеозапись момента кражи, произошедшей в одном из магазинов Ельца. В ролике видно, как у стоящей в очереди женщины в один момент пропали из кошелька 15 000 рублей. Дело в отношении виртуозной воровки уже направлено в суд.

- В ходе расследования было установлено, что 45-летняя ранее судимая женщина, находясь в очереди на кассе, тайно похитила из кошелька у впереди стоящей женщины 15 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области

Похищенные деньги изъяты сотрудниками полиции и возвращены потерпевшей.
4 1293
#кража #кошелек
3

Комментарии (4)

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Зоя

8 минут назад
Бабка сама виновата, все давно пользуются банковской картой.
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Кирпич

10 минут назад
Коселек, Коселек.. Какой Коселек))
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Попов Ю.

23 минуты назад
Очень высококвалифицированный специалист.
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777

24 минуты назад
таким рукам кисти отрубать под самый корешок.
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