Липецкие дворы разгребают от снега

Сегодня мэрия и жилинспекция проверяли, как управляющие компании чистят дворы от снега.

Проверка началась у дома №14 по улице Белана. Во дворе работали сразу два трактора. Причем один из них счищал налипший снег чуть ли не с асфальтом. Рядом стояли две женщины, которые сбивали лед наваренными на металлическую рукоятку топориками. У подъездов ходила комиссия во главе вице-мэра Вадима Негробова. Председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин, что-то проверял по бумагам в руках .- Это чек-листы, - рассказал он журналистам. - Кроме специалистов нашего департамента дворы проверяют сотрудники департамента развития территорий, образования, физкультуры. Понятно, что не все они могут компетентно оценить обстановку, мы подготовили для них вопросы: убран или посыпан тротуар, в каком состоянии находится дорога, есть ли колея, имеются ли объявления о предстоящей работе техники. После заполнения вопросника, мы аккумулируем данные и заносим их в таблицу. Она обновляется каждые 10 минут. По этому двору и управляющей компании замечаний обычно не поступает.И действительно: тротуар во дворе очищен, дворники в жилетках, объявления есть. Даже заместитель директора управляющей компании «Умный дом» Сергей Давыдов оказался на месте. Такая благостная картина со стороны смотрелась с режиссированной. Поэтом Евгений Лепекин опрашивал прохожих, чтобы узнать их мнение о состоянии двора. Но все оказались не местными. Тогда начальник управления внутренней политики Иван Терехов спросил у одной из липчанок, где она живет, и что может сказать о дворе своего дома.- Бульвар Есенина, 9. Вообще не убрано. Лучше там посмотрите, - сказала женщина и отправилась по своим делам.Комиссия сходу поменяла маршрут и отправилась на бульвар Есенина. В пути Евгений Лепекин уточнил, что по этому дому были только два замечания — сорванные объявления о работе техники и колея. К всеобщему удивлению во дворе работал трактор, который счищал ледяной нарост посредине той самой колеи. А рядом с ним трудились две дворничихи.- Почти каждый день работаем. К шести утра приезжаем и пока не уберем. Иногда даже муж с сыном приезжает помогать, когда снега много выпадет, - рассказала дворник Татьяна Овчинникова. – Может, убирали бы и лучше, но машины сильно мешают. Никто никогда не отгоняет, даже если просим. Будто людям самим чистый двор не нужен.- Как вы видите, здесь все по чек-листу: дорожки посыпаны, дворники в форме, трактор работает, - отметил вице-мэр Вадим Негробов. - Но общий негатив жителей города вызван тем, что с конца прошлой недели состояние некоторых дворов было неудовлетворительным. Мы провели совещание с руководителями управляющих организаций и дали им неделю на наведение порядка. Сегодня мы проверяем, как выполнено это распоряжение. Если результатов нет - обращаемся в жилинспекцию. Всего с начала снежного периода по телефону ЕДДС поступило около 450 жалоб, 150 из них находятся в работе. Им мы уделяем особое внимание.Следом комиссия осмотрела двор №105 по улице Московской. По словам Евгения Лепекина, в чек-листе этого дома не было ни одного «да» напротив девяти вопросов.К дому комиссия ехала через улицу Сержанта Кувшинова. Дорога явно не в ведении управляшек, но проезд по ней был похож с дорогой по забытому двору — две машины не разъедутся, а под колесами песко-снежная каша.- Машины по обочинам стоят, и не успевает пока техника на такие проезды, - сказал один из чиновников.Стоит отметить, что обстановка на этой улице и в прошлые годы была не лучшей.Во дворе дома №105 по Московской работал трактор, было видно, что не так давно. Его проезды с опущенным ковшом обстановку сразу не меняли. В основном рос отвал снега у подъезда.- А что вы здесь снимаете, - спросил проходящий ребенок и тут же упал. Снежная каша на проезжей части перед домом скрывала лед.По итогу объезда свое слово сказал заместитель начальника госжилинспекции Сергей Музалевских.- Мы получили более 130 проблемных адресов от департамента ЖКХ. С утра инспекторы вместе с сотрудниками администрации и департаментов вышли на улицы. В случае выявления нарушений к управляющим компаниям будут применены меры административного характера — штрафы для юрлиц от 250 до 300 тысяч рублей или до 100 тысяч рублей на должностные лица.Уже в общении без камер чиновники отметили, что снег-снегом, но про наледь забывать не стоит, поэтому фокус следующих проверок будет смещен в сторону сосулек.