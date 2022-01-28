Общество

сегодня, 17:41

Липецкие дворы разгребают от снега

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#снег #дворы #уборка
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Сегодня мэрия и жилинспекция проверяли, как управляющие компании чистят дворы от снега. 

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Проверка началась у дома №14 по улице Белана. Во дворе работали сразу два трактора. Причем один из них счищал налипший снег чуть ли не с асфальтом. Рядом стояли две женщины, которые сбивали лед наваренными на металлическую рукоятку топориками. У подъездов ходила комиссия во главе вице-мэра Вадима Негробова. Председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин, что-то проверял по бумагам в руках .

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- Это чек-листы, - рассказал он журналистам. - Кроме специалистов нашего департамента дворы проверяют сотрудники департамента развития территорий, образования, физкультуры. Понятно, что не все они могут компетентно оценить обстановку, мы подготовили для них вопросы: убран или посыпан тротуар, в каком состоянии находится дорога, есть ли колея, имеются ли объявления о предстоящей работе техники. После заполнения вопросника, мы аккумулируем данные и заносим их в таблицу. Она обновляется каждые 10 минут. По этому двору и управляющей компании замечаний обычно не поступает. 

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И действительно:  тротуар во дворе очищен, дворники в жилетках, объявления есть. Даже заместитель директора управляющей компании «Умный дом» Сергей Давыдов оказался на месте. Такая благостная картина со стороны смотрелась с режиссированной. Поэтом Евгений Лепекин опрашивал прохожих, чтобы узнать их мнение о состоянии двора. Но все оказались не местными. Тогда начальник управления внутренней политики Иван Терехов спросил у одной из липчанок, где она живет, и что может сказать о дворе своего дома.

- Бульвар Есенина, 9. Вообще не убрано. Лучше там посмотрите, - сказала женщина и отправилась по своим делам.

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Комиссия сходу поменяла маршрут и отправилась на бульвар Есенина. В пути Евгений Лепекин уточнил, что по этому дому были только два замечания — сорванные объявления о работе техники и колея. К всеобщему удивлению во дворе работал трактор, который счищал ледяной нарост посредине той самой колеи. А рядом с ним трудились две дворничихи. 

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- Почти каждый день работаем. К шести утра приезжаем и пока не уберем. Иногда даже муж с сыном приезжает помогать, когда снега много выпадет, - рассказала дворник  Татьяна Овчинникова. – Может, убирали бы и лучше, но машины сильно мешают. Никто никогда не отгоняет, даже если просим. Будто людям самим чистый двор не нужен. 

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- Как вы видите, здесь все по чек-листу: дорожки посыпаны, дворники в форме, трактор работает, - отметил вице-мэр Вадим Негробов. - Но общий негатив жителей города  вызван тем, что с конца прошлой недели состояние некоторых дворов было неудовлетворительным. Мы провели совещание с руководителями управляющих организаций и дали им неделю на наведение порядка. Сегодня мы проверяем, как выполнено это распоряжение.  Если результатов нет  - обращаемся в жилинспекцию. Всего с начала снежного периода по телефону ЕДДС поступило около 450 жалоб, 150 из них находятся в работе. Им мы уделяем особое внимание.

Следом комиссия осмотрела двор №105 по улице Московской. По словам Евгения Лепекина, в чек-листе этого дома не было ни одного «да» напротив девяти вопросов.

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К дому комиссия ехала через улицу Сержанта Кувшинова. Дорога явно не в ведении управляшек, но проезд по ней был похож с дорогой по забытому двору — две машины не разъедутся, а под колесами песко-снежная каша. 

- Машины по обочинам стоят, и не успевает пока техника на такие проезды, - сказал один из чиновников.

Стоит отметить, что обстановка на этой улице и в прошлые годы была не лучшей. 

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Во дворе дома №105 по Московской  работал трактор, было видно, что не так давно. Его проезды с опущенным ковшом обстановку сразу не меняли. В основном рос отвал снега у подъезда. 

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- А что вы здесь снимаете, - спросил проходящий ребенок и тут же упал. Снежная каша на проезжей части перед домом скрывала лед. 

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По итогу объезда свое слово сказал заместитель начальника госжилинспекции Сергей Музалевских. 

- Мы получили более 130 проблемных адресов от департамента ЖКХ. С утра инспекторы вместе с сотрудниками администрации и департаментов вышли на улицы. В случае выявления нарушений к управляющим компаниям будут применены меры административного характера — штрафы для юрлиц от 250 до 300 тысяч рублей или до 100 тысяч рублей на должностные лица.

Уже в общении без камер чиновники отметили, что снег-снегом, но про наледь забывать не стоит, поэтому фокус следующих проверок будет смещен в сторону сосулек.
24 1087
#снег #дворы #уборка
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Комментарии (24)

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Военпенс

4 минуты назад
Да сделайте зарплату дворникам 30 т.р., и весь снег разберут на сувениры...)))
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Лукерья

10 минут назад
А дворников и технику для фотосессии пригласили ?
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lidija

10 минут назад
Почему на тракторах подпись ВОЛЬВО. Где наш " * #34; Кто же его раскурочил? Теперь бабули с лопатами вместо наших Липецких тракторов. Спасибо власти за то что не уберегли такой завод.
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Леся

13 минут назад
А ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ-СНЕГ!!!! У НАС ЧТО -АФРИКА!!! ВСЕ ТАКИЕ УДИВЛЕННЫЕ!!!! ЗИМА ПОДРАЗУМЕВАЕТ СНЕГ!!! ОЧНУЛИСЬ...БУМАЖКИ КАКИЕ ТО...ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!!
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Коммунист

14 минут назад
не а че, потому что молодые образованные, а у бабуль советское образование ШРМ. Их кроме как махать ломом ничему так и не научили
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Да, погодите,

17 минут назад
со своими чек- листами, читаю начало статьи- проверка началась, во дворе работали сразу два трактора. Сразу по два трактора работают, когда проверка начинается? Как обстоят дела в коттеджных посёлках, ждём репортаж.
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123

17 минут назад
Проспект победы 132 посмотрите какая нафиг уборка сами машинами все растащат
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не а че

22 минуты назад
Коммунист, Креативные и амбициозные,с чек-листами стоят,а бабули рубят.На такую работу даже молодые ребята из ближнего зарубежья не идут...
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Леха

25 минут назад
а что они там чистят?на 4 с + же уже убрали)))
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Дмитрий

25 минут назад
По улице звездная дом4/2, 4/3 не то что машинам проехать трудно пешеходам идти негде на проезжей дороге снежное месиво а под месивом ЛЁД, ЛЁД, ЛЁД
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