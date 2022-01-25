Общество

37 минут назад

Запрет на выезд за границу и сделки с имуществом заставили мужчину заплатить больше миллиона рублей

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#приставы
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Запрет на выезд за границу и сделки с имуществом заставили мужчину заплатить больше миллиона рублей

Деньги поступили в Управление сельского хозяйства Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, с должника, осужденного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» в пользу Управления сельского хозяйства Липецкой области взыскан 1 миллион 44 тысячи рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы России, а также постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении имущества должника. В результате мужчина полностью погасил долг.

Ещё одной эффективной мерой воздействия на должников является временное ограничение на пользование правом управления транспортными средствами — то есть запрет должнику садиться за руль, пока долг не будет оплачен. В минувшем году такие ограничения были вынесены в рамках 3 тысяч 186 исполнительных производств, благодаря этому с должников взыскали 24 миллиона 31 тысячу рублей.
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#приставы
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Комментарии (1)

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А я не платил

21 минуту назад
И платить налоги не собираюсь!, Все равно все мои деньги украдут!, А зачем тогда платить?!, По всем программам помогите детям !,пошлите SMS!!!
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