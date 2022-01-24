Общество

48 минут назад

В России уничтожат 25 опасных объектов в 2022 году

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К концу 2022 года в России должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов, сообщили «Известиям» в Минприроды.

При этом всего по итогам проведенной в регионах инвентаризации в стране было выявлено около 2 тыс. объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде (НВОС). Наибольшее число таких мест обнаружено в Ставропольском крае (262 объекта).

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2021 году выполнялись работы по ликвидации 22 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 31 несанкционированной свалки в границах городов в 30 субъектах. Завершены работы по ликвидации 12 свалок и восьми наиболее опасных объектов, в том числе крупнейшей свалки в городе Челябинске, а также трех полигонов в Московской области «Слизнево», «Вальцово», «Царево», — подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что в 2022 году проводятся работы по ликвидации 19 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) и 45 несанкционированных свалок в границах городов в 34 субъектах. Среди них такие значимые объекты, как полигон «Ядрово» в Московской области, Самосыровский полигон в Казани, а также свалка в Центральном административном округе города Омска.

По итогам дополнительного отбора к ликвидируемым объектам в 2022 году добавятся еще 28 свалок и семь наиболее опасных объектов, сейчас проекты находятся на стартовой позиции, пояснили в министерстве.

В ведомстве заверили, что в конце этого года должны завершиться работы по ликвидации 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. В их числе крупная свалка на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода, а также четыре полигона в Московской области («Часцы», «Съяново», «Каурцево», «Парфеново»). Также в этому году будет начата работа по ликвидации накопленного вреда на территории полигона «Красный Бор» в Ленинградской области.

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